NJUJORK TAJMS TVRDI: Iran obnavlja raketne kapacitete uprkos američko-izraelskim napadima

В.Н.

04. 04. 2026. u 09:25

IRANSKI operativci uspešno obnavljaju podzemne raketne bunkere i silose pogođene američkim i izraelskim napadima, vraćajući ih u operativno stanje satima nakon udara, izjavili su američki obaveštajni izvori, objavio je "Njujork tajms".

Foto: X printskrin/B. Wilkins lll

Kako je navedeno, Iran je takođe zadržao značajan deo svojih raketa i mobilnih lansera, što omogućava nastavak napada na Izrael i druge zemlje u regionu.

Pentagon i Bela kuća tvrde da su postigli "ozbiljno smanjenje" iranskih kapaciteta, uključujući oštećenje proizvodnih pogona i smanjenje broja raketnih i dronskih napada, ali američke obaveštajne agencije upozoravaju da Iran i dalje raspolaže značajnim arsenalom.

"Da, oni će i dalje ispaljivati neke rakete, ali mi ćemo ih oboriti", rekao je američki ministar odbrane Pit Hegset, dodajući da je stopa lansiranja raketa i dronova naglo opala od početka sukoba.

Iako su američki i izraelski udari uništili deo infrastrukture, Iran koristi podzemne bunkere, pećine i silose kako bi zaštitio preostale lansere. 

Prema izveštajima, Iran dnevno ispaljuje desetine raketa i dronova na Izrael, dok unutrašnje podele unutar iranske vlade otežavaju masovno lansiranje.

Zvaničnici navode da broj preostalih lansera nije precizno poznat, ali da Iran zadržava sposobnost da nastavi vojni pritisak i potencijalno proširi napade ako sukob potraje.
 

(Tanjug)

