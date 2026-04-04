NJUJORK TAJMS TVRDI: Iran obnavlja raketne kapacitete uprkos američko-izraelskim napadima
IRANSKI operativci uspešno obnavljaju podzemne raketne bunkere i silose pogođene američkim i izraelskim napadima, vraćajući ih u operativno stanje satima nakon udara, izjavili su američki obaveštajni izvori, objavio je "Njujork tajms".
Kako je navedeno, Iran je takođe zadržao značajan deo svojih raketa i mobilnih lansera, što omogućava nastavak napada na Izrael i druge zemlje u regionu.
Pentagon i Bela kuća tvrde da su postigli "ozbiljno smanjenje" iranskih kapaciteta, uključujući oštećenje proizvodnih pogona i smanjenje broja raketnih i dronskih napada, ali američke obaveštajne agencije upozoravaju da Iran i dalje raspolaže značajnim arsenalom.
"Da, oni će i dalje ispaljivati neke rakete, ali mi ćemo ih oboriti", rekao je američki ministar odbrane Pit Hegset, dodajući da je stopa lansiranja raketa i dronova naglo opala od početka sukoba.
Iako su američki i izraelski udari uništili deo infrastrukture, Iran koristi podzemne bunkere, pećine i silose kako bi zaštitio preostale lansere.
Prema izveštajima, Iran dnevno ispaljuje desetine raketa i dronova na Izrael, dok unutrašnje podele unutar iranske vlade otežavaju masovno lansiranje.
Zvaničnici navode da broj preostalih lansera nije precizno poznat, ali da Iran zadržava sposobnost da nastavi vojni pritisak i potencijalno proširi napade ako sukob potraje.
(Tanjug)
Preporučujemo
RAZORAN ZEMLjOTRES POGODIO IRAN: Osetio se čak i u Turskoj
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
Komentari (0)