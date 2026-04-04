RUKOVODSTVO Letonije postavilo je vazdušni koridor za prolaz ukrajinskim dronovima koji su sa Baltika napadali ruske naftne terminale u Lenjingradskoj oblasti.

Moskovski profesor Nikolaj Mežević iz Instituta za izučavanje Evrope kaže da se to vidi iz dokumenata gde se navodi da se u određenom delu Letonije zabranjuje let civilnim letelicama od 17 do četiri sata ujutro, do kraja ove godine. Upravo u tom rejonu je primećen ukrajinski dron koji je leteo ka ruskom terminalu Ust-Luga.

Mežević objašnjava da Rusija ima dokaze da je Letonija dala koridor za ukrajinske letelice, čime je saučesnik rata, pa Moskva ima pravo da odgovori.

- Prema međunarodnom pravu, Moskva mora oružano da odgovori zemlji preko čijeg vazdušnog prostora Ukrajina napada rusku energetsku infrastrukturu. Pre oružanog odgovora Moskva treba da upozna svetsku javnost sa dokazima, a zatim da izvede preventivni udar na vojne objekte Letonije. Pre toga treba da upozori Amerikance da povuku svoje vojnike iz baza u Letoniji. Rusija ne namerava da ratuje sa NATO, ali ne može da toleriše da je ukrajinski dronovi napadaju iz susednih zemalja sa Baltika - objašnjava Mežević.

Ministarstvo odbrane Estonije je priznalo da je 31. marta nekoliko ukrajinskih bespilotnih letelica preletelo njihov vazdušni prostor. Estonski pukovnik Uku Arold je rekao da je više ukrajinskih dronova "promašilo" kurs pa je proglašena vazdušna uzbuna.

Ruski gasni tanker napali iz Libije RUSKI gasovoz "Artik metagaz", nedavno teško oštećen morskim dronom u vodama Malte su napali Ukrajinci sa obale u Libiji. Francuski novinari RFI su utvrdili da je ukrajinski morski dron "MaguraV5" vođen iz baze Melita na zapadu Libije, koju kontroliše vlada u Tripoliju na čelu sa Abdelom Hamidom Dbejbom. U toj bazi ima oko 200 ukrajinskih vojnika koji su instruktori u libijskoj vojsci, gde su i turski, italijanski, američki oficiri, i britanski obaveštajni centar. Prema međudržavnom dogovoru Ukrajina će u perspektivi prodavati oružje Libiji, a zauzvrat dobijati naftu.

Uzleteli su avioni NATO u bazi Emari, ali nisu obarali dronove, već su ih pustili da prođu. Istog dana gubernator Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko je kazao da je oboreno 38 ukrajinskih dronova, ali je ipak stradalo dvoje dece i odrasla osoba. Ruska luka Ust-Lug je udaljena svega 25 kilometara od granice sa Estonijom. Od 23. do 25. marta bili su intenzivni napadi na Ust-Lug.

Pre toga, 29. marta ministarka inostranih poslova Finske Elina Valtonen je kazala da je nekoliko dronova ušlo u vazdušni prostor. Dodala je da to nije bilo neočekivano, jer su pre toga ukrajinski dronovi bili na nebu više zemalja Baltika.

Ruski penzionisani general Jurij Netkačev kaže da letovi ukrajinskih dronova preko teritorije Estonije, Letonije i Finske nisu slučajni i takve provokacije mogu da dovedu do rata na Baltiku. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je upozorio da Rusija mora da preduzme potrebne mere da ne dopusti da preko susednih zemalja Ukrajina napada objekte na ruskoj teritoriji.