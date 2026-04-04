NEVIĐENI SKANDAL U NBA LIGI! Adetokumbo i Milvoki pod istragom, Baksi lagali o svemu?

VELIKI skandal potresao je NBA ligu. Kako prenosi Šams Čaranija, protiv Milvoki Baksa pokrenuta je istraga.

Kako tvrdi novinar ESPN-a pokrenuta je istraga protiv Milvokija zbog sumnje da je lažio podatke o zdravstvenom stanju najveće zvezde ovog tima, Janisa Adetokumba.

Kako navodi Čaranija, istražuje se zbog čega se informacije koje su došle iz tima Milvokija ne poklapaju sa onima koje je davao sam košarkaš prilikom razgovora.

Navodi se i da su čelnici NBA razgovarali sa doktorima, samim Janisom, ali i čelnicima Baksa.

Kao razlog zbog kojeg je pokrenuta istraga, navodi se da je priča koju je plasirao Adetokumbo potpuno drugačija od one koju su dali sami Milvoki Baksi.

Both Antetokounmpo and the Bucks have told league investigators different stories: Milwaukee informed the NBA that it doesn't believe Giannis is ready and actually wants to play; Giannis informed the NBA he wants to play but the team will not medically clear him, sources said. https://t.co/XAYU72V8Dx — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2026

Naime, Milvoki je informisao NBA da veruje da Janis nije spreman da se vrati na teren i da počne da igra, dok je sa druge strane, grčki košarkaš obavestio NBA da želi da igra, ali da medicinski tim ne želi da ga pusti da izađe na teren.

Očekuje se da NBA donese odluku o eventualnim suspenzijama i novčanim kaznama u najkraćem mogućem roku, prema informacijama koje dolaze iz SAD.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA