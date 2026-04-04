STIŽE PROMENA! Evo šta nas čeka: Vremenska prognoza za subotu, 4. april

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije, samo na istoku i jugu ujutro i pre podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom.

Posle podne i u ovim krajevima suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša od 13 do 19 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije, s vetrom slabim i umerenim, severozapadnim, i najnižom temperaturom od 5 do 7, a najvišom oko 19 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 11. aprila, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, od nedelje do srede i toplije sa najvišim dnevnim temperaturama u većini mesta od 17 do 24 stepena, a od četvrtka do subote maksimalna temperatura biće u padu i kretaće se u intervalu od 12 do 17 stepeni.

Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a pojava slabog prizemnog jutarnjeg mraza (na 5 cm od tla) moguća je u nedelju i ponedeljak, 5. i 6. aprila, u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.

