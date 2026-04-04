BERAČI VOĆA SAD IMAJU MENADŽERE: Zarade 1.500 dinara po čoveku dnevno
VLASNICI velikih plantaža u Mačvi i Pocerini su počeli da ugovaraju angažovanje sezonskih radnika za berbu voća, i to ni manje ni više nego sa menadžerima, odnosno grupovođama berača.
Po svakom angažovanom radniku grupovođe zarade od 500 do 1.500 dinara, pa je ovaj menadžerski posao mnogima postao unosan biznis.
– Vodim računa koga ću da angažujem jer mi je stalo da se posao uradi kako treba i da gazda bude zadovoljan. Sa njim se dogovorim oko dnevnice, a sa radnicima iz ekipe dogovorim se koliko će oni da budu plaćeni – ispričao je jedan grupovođa kojeg je zadovoljni vlasnik plantaže angažovao i za ovogodišnju berbu.
Na pitanje kako funkcioniše posao menadžera berača voća, odgovara:
– Ima troškova oko prevoza i obroka ukoliko se tako dogovorimo, ali opet se nešto zaradi. Ja uzmem 500 dinara po radniku, a oni koji više uzimaju budu u problemu jer radnici neće da rade pošteno i za ceo dan naberu 3-4 gajbice – iskreno je ispričao grupovođa koji je za berbu borovnica ovog leta već sastavio svoj tim od 20 berača.
Da je ovo mnogo bolji način rada, saglasan je i vlasnike jedne plantaže, jer, kako kaže, berača je nemoguće naći sam.
– Pronaći berače je u poslednje vreme najveća muka. Iako može lepo da se zaradi jer su dnevnice visoke nema dovoljno zainteresovanih. Zbog toga ne sme da se dočeka početak berbe bez sigurnih radnika – kaže vlasnik plantaže borovnica u okolini Šapca.
(Dnevnik.rs)
