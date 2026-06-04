Ekonomija

PODRŠKA VREDNA 700 MILIONA DOLARA: Oglasila se Bela kuća o novom Trampovom planu

Танјуг

04. 06. 2026. u 07:26

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp planira da iskoristi ovlašćenja iz Zakona o proizvodnji u odbrambenoj industriji kako bi obezbedio gotovo 700 miliona dolara za podršku postrojenjima na ugalj, izjavio je zvaničnik Bele kuće.

ПОДРШКА ВРЕДНА 700 МИЛИОНА ДОЛАРА: Огласила се Бела кућа о новом Трамповом плану

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Prema navodima izvora, Tramp bi već u četvrtak mogao da objavi mere koje uključuju modernizaciju više od 10 termoelektrana na ugalj, izgradnju velikog izvoznog terminala za ugalj na zapadnoj obali i podršku izgradnji novih elektrana kroz uparivanje državnih i korporativnih sredstava, preneo je Rojters.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, naveo je da detalji plana još mogu da se izmene pre zvanične objave.

Prema podacima Američke administracije za energetske informacije, udeo uglja u proizvodnji električne energije u SAD pao je sa više od polovine ukupne proizvodnje na manje od jedne petine poslednjih godina, dok su proizvođači električne energije sve više prelazili na prirodni gas i obnovljive izvore energije.

Od planiranih 700 miliona dolara, više od polovine namenjeno je modernizaciji 13 elektrana na ugalj.

Dodatnih 185 miliona dolara bilo bi usmereno na projekte u Aljasci, Merilendu i Zapadnoj Virdžiniji, dok je 75 miliona dolara predviđeno za podršku izvoznom terminalu Vest Gejtvej u Severnoj Kaliforniji. O planiranoj podršci sektoru uglja prvi je izvestio Blumberg.

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