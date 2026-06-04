PRVA "BOMBA" MILOŠA TEODOSIĆA: NJegov bivši saigrač stiže u Zvezdu!
Crvena zvezda uveliko radi na obnovi tima za sledeću sezonu, kako bi "zakrpila" nedostatke iz ove i što bolje ušla u narednu.
Sportski sektor je sada u rukama Miloša Teodosića, a iz Italije stižu prve informacije o radu proslavljenog plejmejkera na novoj poziciji.
Alesandro Pajola, kapiten Virtusa iz Bolonje, nalazi se u “poodmakloj fazi pregovora” sa Crvenom zvezdom – to je informacija koju su u sredu plasirali italijanski mediji.
“Ova vest svakako nije novost, pošto ju je prethodnih dana najavio Paolo Ronči, sportski direktor Virtusa. Radi se o nečemu što je ‘bilo u vazduhu’ još od prošlog leta”, navodi “Backdoor Podcast”.
“Pregovori su već u poodmakloj fazi i dve strane su blizu dogovora, ali šta je ključ ovog transfera? Prisustvo Miloša Teodosića, koji je sada postao sportski direktor Crvene zvezde i koji je imao značajnu reč u ovom procesu, s obzirom na to da je upravo sa Pajolom proveo nekoliko sezona u Virtusu”, piše novinar Simone Macola.
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