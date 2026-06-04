PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Foto: Printsrkin

Obraća se Vučić

Kaže da je zahvalan Košti na poseti, na otvorenoj razmeni ideja.

- Dugo smo govorili sinoć i jutros, za nas je to značajno. Čak 58 milijardi evra je ukupna trgovina sa EU. Naš izvoz raste, što je važno. Ceo Zapadni Balkan uzmete, Srbija je 57, 1 posto. Za nas je takođe važno da se uskalđujemo sa pravilima koja je EU za zemlje kandidate propisala. Posebno je važno da zajedno sa Evropom uspemo u borbi protiv organizovanog kriminala. Što se tiče Veneciajnske komisije, u potpunosti ćemo sve ispuniti. Što se REM-a tiče, ne znam kako ćemo to da rešimo. Shvatio sam da čovek mora da pravi kompromise svaki dan. Ja ću uvek biti spreman za dijalog. Imamo velika očekivanja od samita u Tivtu - kazao je predsednik Vučić.

- Košti sam beskrajno zahvalan, nikada mu nije bilo teško da dođe, da donekla razume poziciju Srbije. Valjda dolaze neka bolja vremena. Još jedanput vam hvala na poseti, vidimo se večeras u Crnoj Gori, ako ne budem predstavljao hibridnu pretnju - dodao je Vučić.

Obraćanje Košte

Košta je kazao da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja.

- Moramo da se fokusiramo na tri prioriteta - negovanje dobrosusedskih odnosa, usklađivanje sa politikama EU, realizacija aktuelnih reformi. znam da reforme nisu lake i one moraju da uključuju sve delove društva, zahteva celokupnu mobilizaciju društva. Naš zajednički cilj je da približimo Srbiju EU. Unija ostaje najznačajniji partner. Vrata ostaju otvorena - kazao je Košta.

Pitanja novinara

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- Dobio sam pismeno, pročitao, nisam o tome pričao sa Koštom. Idem u Crnu Goru, o drugim stavrima ću pričati u Crnoj Gori, pošto se ne plašim da govorim istinu - rekao je Vučić.

- Govoriću o tome mnogo više u Crnoj Gori. Imamo važnog gosta iz Evrope ovde. žao mi je što je ekipa RTS doživela neprijatnost. Ne znam za koga je to velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori, kada dođu ovako veliki skupovi, oni onda odu i uhapse levu papuču njegove žene i narukvicu i kažu da su obavili posao. Ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli i Košti da ću doći u Tivat i idem u Tivat. O svemu drugom što su govorili, o tome ću da govorim dole, ne ovde. Strpite se do večeras, ja nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem, pa ćete da saznate kako su izgleda te hibridne pretnje tokom demonstracija 15. marta i koja su sve lica i koliko je bilo u pokušaju da sruši ustavni poredak. Nit su hapšeni ni sklanjani, ali dobro, to je igra za spolja, gde su oni ugroženi od strane malo Rusa a veliko Srba. Tih sam se gluposti i bajki naslušao bezbroj puta. Za nas su ovi razgovori veoma važni. Narodu u Crnoj Gori želim sve najbolje. Mi ćemo njih da doživljavamo kao sestre i braću i to se nikada neće promeniti. Vlast, to je već nešto drugo.

Na pitanje da je Srbija ekonomski lider Balkana, ali da ipak Brisel stalno postavlja nove uslove i zašto EU kažanjava Srbiju, Košta kaže:

- Proces nije ni malo lak, zahtevan je i vrlo izazovan. Treba da reformišu svoje institucije, ekonomsku strukturu i da se usklade sa našom spoljnom politikom. To je vrlo zahtevan proces. Moramo tesno da sarađujemo, da rešimo probleme. Proces pristupanja je proces zasnovan na zaslugama. Neko reforme su teške, moramo da pokušamo da nađemo rešenja. Potrebno je završiti u potpunosti izborni okvir u skladu sa Venecijanskim preporukama. Imamo i problem sa REM-om. Predsednica Fon der Lajen i ja smo se dva puta sreeli sa predsednikom Vučićem da pokušamo da pronađemo rešenje. Mi nikoga ne ucenjujemo, već vrlo otvoreno radimo sa vlastima u Srbiji. Nastavićemo da radimo. Važno je da analiziramo gde stojimo. Ako želimo da pospešimo međusobno poverenje, ne možemo da stvaramo osećaj frustracije. Proširenje je nešto što može da bude realno u narednim godinama.

- Ja ne mislim da nas EU ucenjuje, oni kažu svoje, mi svoje - dodao je Vučić.

Oglasio se Vučić posle sastanka

Posle susreta u četiri oka sa Koštom, predsednik Vučić se oglasio i poručio sledeće:

- Odličan i sadržajan razgovor sa Antoniom Koštom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije, nastavku našeg evropskog puta i ključnim izazovima sa kojima se suočavaju Srbija, region Zapadnog Balkana i Evropa u celini.

- Zahvalan predsedniku Košti na ličnom angažovanju i spremnosti da sasluša stavove Srbije, kao i na podršci evropskoj perspektivi našeg regiona. Uveren sam da samo kroz iskren dijalog, međusobno poštovanje i zajednički rad možemo da gradimo stabilniju, bezbedniju i prosperitetniju budućnost za sve građane - poručio je predsednik Vučić posle razgovora s predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom koji boravi u poseti Srbiji i Beogradu.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Podsećamo, Vučić je juče dočekao Koštu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu.

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