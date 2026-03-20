DRAMATIČNA NAJAVA IZ SAUDIJSKE ARABIJE: Cena nafte bi mogla da pređe 180 dolara do ovog datuma

ZVANIČNICI u Saudijskoj Arabiji veruju da bi cena nafte mogla da poraste na 180 dolara po barelu ukoliko poremećaji u Ormuskom moreuzu potraju do kraja aprila, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na više neimenovanih izvora.

Cene nafte značajno osciliraju od početka rata 28. februara, a cena nafte marke "Brent crude" nakratko se približila 119 dolara po barelu pre nego što je ponovo pala, prenela je Al Džazira.

Stručnjak za spoljnu politiku Saudijske Arabije Umer Karim rekao je da smatra da je cena od najmanje 150 dolara po barelu moguća, u zavisnosti od razvoja sukoba.

- Ako ovi terminali u Crvenom moru budu napadnuti - ako postoji bilo kakva prepreka u Crvenom moru, mislim da je sve iznad 150 dolara sasvim moguće - rekao je Karim, dodajući da je to trenutno jedina održiva veza između Evrope i Azije.

Saudijska Arabija je do sada nastavila izvoz nafte zahvaljujući postrojenjima u luci Janbu u Crvenom moru, udaljenoj više od 1.000 kilometara od Zaliva.

Analitičari, međutim, upozoravaju da bi luka mogla da postane potencijalna meta, jer su energetska postrojenja širom Zaliva u ranijim napadima gađali i Iran i Izrael.

(Tanjug)

