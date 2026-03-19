SVET NA IVICI ENERGETSKOG SLOMA: Naftni giganti upozoravaju – „Idemo ka kolapsu“
ENERGETSKA kriza izazvana ratom u Iranu mogla bi se dodatno produbiti – na to su, tokom nedavnih sastanaka u Beloj kući, upozorili čelnici najvećih američkih naftnih kompanija predstavnike administracije Donalda Trampa.
Kako prenosi „Volstrit džurnal“, rukovodioci kompanija EksonMobil, Ševron i KonokoFilips izneli su ozbiljnu zabrinutost da bi rat u Iranu mogao da gurne globalno energetsko tržište u još dublju krizu. Na sastancima u Beloj kući direktno su ukazali da postojeći pritisci na tržište već dostižu kritičnu tačku.
Izvršni direktor Eksona, Daren Vuds, upozorio je da bi cene nafte mogle nastaviti rast, posebno ukoliko špekulanti dodatno podignu tržište iznad već visokih nivoa. On je skrenuo pažnju i na rizik od nestašice rafinisanih naftnih derivata. Slične stavove izneli su i čelnici Ševrona i KonokoFilipsa, Majk Virt i Rajan Lens. U međuvremenu, referentna cena američke nafte već je skočila sa 87 na oko 99 dolara po barelu, što dodatno pojačava strahove od dalje nestabilnosti.
Administracija razmatra niz hitnih mera kako bi ublažila rast cena – među njima su ublažavanje sankcija na rusku naftu, masovno puštanje rezervi iz Strateških skladišta, kao i povećanje isporuka iz Venecuele.
Prema rečima Burguma, administracija „radi non-stop“ sa energetskim kompanijama kako bi stabilizovala tržište. Ipak, značajan deo industrije smatra da predložene mere neće biti dovoljne i da je ključni potez – ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.
- Svetu nije potrebna nafta od 120 dolara. To će izazvati kolaps ekonomije - upozorio je Stiven Pruet.
Visoki zvaničnici administracije već očekuju nova poskupljenja, dok Pentagon razmatra opcije za obezbeđivanje i ponovno otvaranje moreuza, što bi moglo biti od presudnog značaja za globalno snabdevanje.
