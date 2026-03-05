OGLASIO SE PIO: Pomera se datum koji je važan za penzionere
ZBOG velikog broja podnetih prijava za pakete solidarne pomoći, pomera se datum objavljivanja konačne rang-liste, što je prvobitno planirano za danas, objavio je Republički fond za penziijsko i invalidsko osiguranje.
Iz fonda podsećaju da je za ovaj vid društvenog standarda 2026. godine izdvojeno 240 miliona dinara i dodaju da će pakete solidarne pomoći dobiti više od 100.000 penzionera.
U skladu sa izmenama Pravilnika o društvenom standardu penzionera, osnovni kriterijum za dodelu paketa ove godine je da visina penzija ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što iznosi 34.201,32 dinara.
Preporučujemo
PUTIN EVROPI: Možemo da vam obustavimo gas odmah, a ne za mesec dana
05. 03. 2026. u 08:02
PREPORUKA ŠVEDSKE BANKE: Držite 100 evra gotovine u slučaju rata
04. 03. 2026. u 21:56
REŠENA DILEMA: Koliko goriva uvek treba da imate u rezervoaru?
04. 03. 2026. u 20:26
NAGLI SKOK ŠVAJCARSKOG FRANKA: Najveće jačanje za više od 10 godina
04. 03. 2026. u 19:57
IRAN POGODIO AMERIČKI TANKER U PERSIJSKOM ZALIVU: "Nije nas briga koliko će rat trajati, nećemo odustati"
ŠESTI dan rata na Bliskom istoku. Bliski istok je u plamenu novih vazdušnih napada. Razmena vatre između savezništva SAD–Izrael i Irana dostiže kritičnu tačku, dok su pod udarom gradovi, vojne baze i diplomatska uporišta.
05. 03. 2026. u 06:53 >> 07:48
"RASPOREDIO SAM VOJSKU NA 75 LOKACIJA" Orban: Ukrajina digla u vazduh "Severni tok", to se ne sme ponoviti sa "Družbom"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban objavio je video na mreži Iks u kojem je poručio da je mađarska vojska raspoređena na desetinama lokacija kako bi zaštitila energetsku infrastrukturu zemlje. Orban navodi da postoji pretnja od mogućih ukrajinskih sabotaža zbog tenzija oko ruskih energetskih isporuka i rata na Bliskom istoku.
04. 03. 2026. u 13:43
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)