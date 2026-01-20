"IMALI SMO VAŽNE SASTANKE" Mali iz Davosa: Građani Srbije mogu da očekuju dosta dobrih vesti (VIDEO)
MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se video porukom iz Davosa, gde prisustvuje Svetskom ekonomskom forumu.
- Posle obilne večere sinoć sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u Davosu, danas za doručak - čaj! Imali smo važne sastanke, građani Srbije mogu da očekuju dosta dobrih vesti - poručio je Mali.
