Ekonomija

"IMALI SMO VAŽNE SASTANKE" Mali iz Davosa: Građani Srbije mogu da očekuju dosta dobrih vesti (VIDEO)

В. Н.

20. 01. 2026. u 14:29

MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se video porukom iz Davosa, gde prisustvuje Svetskom ekonomskom forumu.

ИМАЛИ СМО ВАЖНЕ САСТАНКЕ Мали из Давоса: Грађани Србије могу да очекују доста добрих вести (ВИДЕО)

Foto: Prinstskrin/ Instagram/mali_sinisa

- Posle obilne večere sinoć sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u Davosu, danas za doručak - čaj! Imali smo važne sastanke, građani Srbije mogu da očekuju dosta dobrih vesti - poručio je Mali.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!