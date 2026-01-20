MARKO PRODAJE IMANJE ZA BAGATELU: Kuća i prostrano dvorište u banatskom selu za 11.000 evra, a samo sat i po od Beograda!
ZA ONE koji traže mirniji život izvan gradske gužve, kuća u banatskom selu Međa mogla bi biti pravo otkriće.
Za 11.000 evra vlasnik Marko prodaje kuću i zemljište od 16 ari.
- Kuća na prodaju 11 hiljada evra. Zemlje 16 ari. Opstina Žitište mesto Međa. Cena nije fiksna - naveo je Marko u opisu oglasa na Fejsbuku.
Marko je dodao i da cena nije fiksna.
Korisnici navode da je za one koji maštaju o begu od gradske vreve i o prostranom dvorištu ovo prilika vredna pažnje.
Ipak, bilo je i onih kojima se ponuda nije dopala, te su osuli paljbu.
- To nije kuća, to je svinjac - navodi se u jednom od komentara.
Istina, potrebno je ulaganje, pišu korisnici.
- Onaj ko ima novca i želi može srušiti tu kuću i napraviti potpuno novu - glasi jedan komentar.
(Kurir)
