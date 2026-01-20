MARKO PRODAJE IMANJE ZA BAGATELU: Kuća i prostrano dvorište u banatskom selu za 11.000 evra, a samo sat i po od Beograda!

ZA ONE koji traže mirniji život izvan gradske gužve, kuća u banatskom selu Međa mogla bi biti pravo otkriće.

Foto: Fejsbuk

Za 11.000 evra vlasnik Marko prodaje kuću i zemljište od 16 ari.

- Kuća na prodaju 11 hiljada evra. Zemlje 16 ari. Opstina Žitište mesto Međa. Cena nije fiksna - naveo je Marko u opisu oglasa na Fejsbuku.

Marko je dodao i da cena nije fiksna.

Foto: Fejsbuk

Korisnici navode da je za one koji maštaju o begu od gradske vreve i o prostranom dvorištu ovo prilika vredna pažnje.

Ipak, bilo je i onih kojima se ponuda nije dopala, te su osuli paljbu.

- To nije kuća, to je svinjac - navodi se u jednom od komentara.

Istina, potrebno je ulaganje, pišu korisnici.

- Onaj ko ima novca i želi može srušiti tu kuću i napraviti potpuno novu - glasi jedan komentar.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

U Novom Sadu počela gradnja najvećeg tržnog centra u Srbiji