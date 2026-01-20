MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad
MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je NIS podneo zahtev OFAK-u, odnosno američkoj administraciji da Naftnoj industriji Srbije dozvoli da nastavi operativni rad, dok se vode dalji razgovori da bi se dogovorena tranaskcija između Gaspromnjefta i MOL-a uspešno završila.
Ona je istakla i da bi nakon završene transakcije Srbija mogla da poveća svoj udeo za pet odsto i da se očekuje da će drugi partneri iz UAE da uzmu manjinski udeo u okviru 56,15 odsto koje namerava da uzme MOL.
Ministarka je pojašnjavajući dokle se stiglo u reševanju problema NIS-a rekla da se još nije došlo do kupoprodajnog ugovora već da smo trenutno kod osnovnih odredbi budućih ugovora.
- Ostaje još dosta posla da se uradi da bi se ceo ugovor i dogovorio. Međutim ono što je važno jeste da su se ruski većinski vlasnici, znači Gaspromnjeft i NIS dogovorili o osnovnim principima i da je NIS podneo zahteve OFAK-u - rekla je ona za Jutarnji dnevnik RTS-a.
(Tanjug)
