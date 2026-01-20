Ekonomija

MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

В. Н.

20. 01. 2026. u 08:40

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je NIS podneo zahtev OFAK-u, odnosno američkoj administraciji da Naftnoj industriji Srbije dozvoli da nastavi operativni rad, dok se vode dalji razgovori da bi se dogovorena tranaskcija između Gaspromnjefta i MOL-a uspešno završila.

МИНИСТАРКА ЂЕДОВИЋ ХАНДАНОВИЋ: НИС поднео захтев ОФАК-у за продужење лиценце за рад

NIS

Ona je istakla i da bi nakon završene transakcije Srbija mogla da poveća svoj udeo za pet odsto i da se očekuje da će drugi partneri iz UAE da uzmu manjinski udeo u okviru 56,15 odsto koje namerava da uzme MOL.

Ministarka je pojašnjavajući dokle se stiglo u reševanju problema NIS-a rekla da se još nije došlo do kupoprodajnog ugovora već da smo trenutno kod osnovnih odredbi budućih ugovora. 

- Ostaje još dosta posla da se uradi da bi se ceo ugovor i dogovorio. Međutim ono što je važno jeste da su se ruski većinski vlasnici, znači Gaspromnjeft i NIS dogovorili o osnovnim principima i da je NIS podneo zahteve OFAK-u - rekla je ona za Jutarnji dnevnik RTS-a.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...