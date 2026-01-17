OVAJ POSAO SVI PRESKAČU, A PLAĆA SE DEBELO I KONKURENCIJE NEMA: Dnevnica trocifrena, ide i do 100 evra, uporno se traži ruka više

DOK većina zimu vidi kao period zatišja, u voćnjacima širom Srbije počinje sezona rezidbe - posao bez kog nema roda, ali ni dovoljno radne snage.

Arhiva

Sezonski posao rezidbe, nekada uobičajen izvor prihoda na selu, danas sve češće ostaje bez radnika, iako dnevnice iz godine u godinu rastu. Dok se mraz još zadržava na granama, rezači ulaze u voćnjake pre svitanja, s makazama u rukama i rokovima koji ne čekaju proleće.

Rezidba je jedna od najvažnijih mera koja utiče na rodnost u datoj godini. Protekla 2025. godina je bila niska što se tiče rodnosti i sve voćne sorte su se dobro pripremile za rod za 2026, kaže za Euronews Srbija profesor Poljoprivrednog fakulteta u penziji Zoran Keserović.

- To je jedan stručni posao, nedostatak je kvalifikovane radne snage, dnevnica se kreće između 60 i 80 evra, a nekada idu i do 100 evra po danu. Mislio sam da predložim Ministarstvu poljoprivrede organizaciju kurseva, gde bi svaki polaznik kursa dobio sertifikat za rezidbu po voćnim vrstama. Pogotovo su neke voćne vrste zahtevne što se tiče rezidbe, kao što je jabuka, ali i borovnica - kaže Keserović.

On dodaje da je potrebno duže vremena da bi se to naučilo, a u poslednje vreme postoje pokušaji da se rezidba mehanizuje.

- Nema dovoljno rezača, desilo se tokom 2025. godine, da je, recimo, čak u fazi cvetanja, obavljena rezidba jabuka. Bolje je i u cvetanju, nego ne odraditi samu rezidbu - kaže profesor.

O sezonskom poslu rezidbe

Posao rezidbe obavlja se tokom zime (januar-mart) i leta (jun-avgust). Posao se nalazi uglavnom na Fejsbuk grupama za sezonske poslove, poljoprivrednim zadrugama ili direktno kod vlasnika voćnjaka i vinograda.

Prednost je brza zarada i lako pronalaženje posla. Mane su što može biti fizički naporan i zavisi od vremena. Najbrži način da se nauči posao rezidbe je da se ide dve nedelje sa iskusnim rezačem, a važno je znati da se svaka voćka reže drugačije, i ne može se naučiti za jedan dan.

Za obavljanje rezidbe potrebne su makaze i testerice. Postoje makaze sa dugačkom drškom veličine oko 180cm, ali i sa kratkom, a cene se kreću do 150 evra. U poslednje vreme koriste se pneumatske makazice i testerica, nakon čega rezidba ide dosta brže. Keserović dodaje da jaki mrazevi i temperature ispod nule, nisu dobar period za ulazak u voćnjake i proces rezidbe.

Posao rezidbe zavisi od vremenskih uslova, ukoliko su temperature niske, ili ima padavina, nemoguće je ući u voćnjak i krenuti sa rezidbom.

Prema rečima Keserovića, ovaj posao je veoma tražen, a profesionalni rezači su uglavnom sa juga Srbije, iz župskog Aleksandrovca i Kruševca. Oni dolaze u Vojvodini u grupama od po 6 ili 8 ljudi i ostaju po nekoliko meseci.

(euronews)

BONUS VIDEO - Odrastanje sa..: Gost podcasta Đuro Macut