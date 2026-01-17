OVAJ TRIK POMAŽE DA STAN BUDE TOPLIJI: Smanjuje račun za grejanje i sprečava vlagu

ZATVARANjE vrata između soba pomaže da stan bude topliji, smanjuje račune za grejanje i sprečava vlagu i buđ, čak i kada je grejanje uključeno.

Foto: S. Babović

Uprkos tome što imaju grejanje uključeno, mnogi ljudi se i dalje bore sa hladnim stanovima i rastućim troškovima energije.

Iako može delovati zbunjujuće, rešenje je često veoma jednostavno, pravilno upravljanje vratima između soba može osigurati udobniju temperaturu i istovremeno smanjiti račune za grejanje.

Kako cene grejanja rastu širom sveta, a zimi i iznosi računa za struju u Srbiji, sve je više žalbi da se stanovi ne greju dovoljno čak ni kada su radijatori uključeni. Međutim, postoji metod koji mnogi ljudi previđaju, a koji može imati veliki uticaj.

Zatvaranje vrata između soba igra ključnu ulogu u zadržavanju toplote, iz više razloga. Često se na onlajn forumima i društvenim mrežama vodi debata o tome da li vrata u stanu treba držati otvorena ili zatvorena.

Na prvi pogled, čini se logičnim ostaviti sva vrata otvorena kako bi se toplota ravnomerno rasporedila po prostoru. Međutim, u praksi se ovaj pristup često pokazuje kontraproduktivnim.

Kako objašnjava energetska kompanija EnBW, toplota brzo izlazi kroz otvorena vrata u hladnije delove stana, kao što su hodnici. Ovo ne samo da troši dragocenu energiju za grejanje, već i povećava rizik od vlage i rasta buđi.

Rizik od buđi

Stručnjaci upozoravaju da topli vazduh može da zadrži znatno više vlage nego hladni vazduh. Kada vlažan, topao vazduh iz zagrejane prostorije uđe u hladniji prostor, vlaga se kondenzuje na hladnim zidovima.

Takvi uslovi su idealni za rast buđi, upozorava Udruženje privatnih neimara (Verband Privater Bauherren – VPB). Zatvaranje vrata između soba efikasnije zadržava toplotu tamo gde je potrebna, smanjuje potrošnju energije i istovremeno sprečava pojavu vlage i buđi.

(Kamatica/Mondo)

BONUS VIDEO:

SAVRŠEN NAČIN DA SE UŠTEDI TOPLOTNA ENERGIJA