OVAJ TRIK POMAŽE DA STAN BUDE TOPLIJI: Smanjuje račun za grejanje i sprečava vlagu
ZATVARANjE vrata između soba pomaže da stan bude topliji, smanjuje račune za grejanje i sprečava vlagu i buđ, čak i kada je grejanje uključeno.
Uprkos tome što imaju grejanje uključeno, mnogi ljudi se i dalje bore sa hladnim stanovima i rastućim troškovima energije.
Iako može delovati zbunjujuće, rešenje je često veoma jednostavno, pravilno upravljanje vratima između soba može osigurati udobniju temperaturu i istovremeno smanjiti račune za grejanje.
Kako cene grejanja rastu širom sveta, a zimi i iznosi računa za struju u Srbiji, sve je više žalbi da se stanovi ne greju dovoljno čak ni kada su radijatori uključeni. Međutim, postoji metod koji mnogi ljudi previđaju, a koji može imati veliki uticaj.
Zatvaranje vrata između soba igra ključnu ulogu u zadržavanju toplote, iz više razloga. Često se na onlajn forumima i društvenim mrežama vodi debata o tome da li vrata u stanu treba držati otvorena ili zatvorena.
Na prvi pogled, čini se logičnim ostaviti sva vrata otvorena kako bi se toplota ravnomerno rasporedila po prostoru. Međutim, u praksi se ovaj pristup često pokazuje kontraproduktivnim.
Kako objašnjava energetska kompanija EnBW, toplota brzo izlazi kroz otvorena vrata u hladnije delove stana, kao što su hodnici. Ovo ne samo da troši dragocenu energiju za grejanje, već i povećava rizik od vlage i rasta buđi.
Rizik od buđi
Stručnjaci upozoravaju da topli vazduh može da zadrži znatno više vlage nego hladni vazduh. Kada vlažan, topao vazduh iz zagrejane prostorije uđe u hladniji prostor, vlaga se kondenzuje na hladnim zidovima.
Takvi uslovi su idealni za rast buđi, upozorava Udruženje privatnih neimara (Verband Privater Bauherren – VPB). Zatvaranje vrata između soba efikasnije zadržava toplotu tamo gde je potrebna, smanjuje potrošnju energije i istovremeno sprečava pojavu vlage i buđi.
(Kamatica/Mondo)
BONUS VIDEO:
SAVRŠEN NAČIN DA SE UŠTEDI TOPLOTNA ENERGIJA
