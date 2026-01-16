NOVINE U MEĐUNARODNIM PLAĆANJIMA PAKISTANA: Kakve to veze ima sa Donaldom Trampom?

JEDNA od najvećih azijskih država potpisala je sporazum sa kompanijom povezanom sa World Liberty Financialom, kako bi integrisala stablecoin USD1 u regulisanu strukturu svojih digitalnih plaćanja.

Pakistan je objavio da je potpisao sporazum sa kompanijom povezanom sa World Liberty Financialom, glavnim kripto-poslom porodice američkog predsednika Donalda Trampa, kako bi se istražila mogućnost korišćenja World Libertyjevog stablecoina za prekogranična plaćanja, prenosi Rojters.

Pakistanska regulatorna agencija za virtuelnu imovinu saopštila je da memorandum o razumevanju sa SC Financial Technologiesom, malo poznatom kompanijom koju je opisala kao povezano društvo World Libertyja, omogućava dijalog i tehničko razumevanje novih arhitektura digitalnih plaćanja. Ta objava predstavlja jedno od prvih javno najavljenih partnerstava između World Libertyja, kriptofinansijske platforme pokrenute u septembru 2024. godine, i neke suverene države. Ujedno dolazi u trenutku zatopljavanja odnosa između Pakistana i Sjedinjenih Američkih Država.

Prema sporazumu, SC Financial Technologies sarađivaće sa pakistanskom centralnom bankom na integraciji stablecoina USD1 u regulisanu strukturu digitalnih plaćanja, čime bi se tom tokenu omogućilo da funkcioniše uz postojeću infrastrukturu pakistanske digitalne valute, rekao je izvor uključen u dogovor. Objavi memoranduma prethodila je poseta Pakistanu Zaka Vitkofa, sina američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, te suosnivača i izvršnog direktora World Libertyja.

Zak Vitkof je ujedno i izvršni direktor SC Financial Technologiesa. Kompanija, registrovana u saveznoj državi Delaver, zajedno sa World Libertyjem suvlasnik je brenda stablecoina USD1, prema dokumentaciji o rezervama tog stablecoina iz jula 2025. godine.

Vitkof se, kako se navodi u saopštenju, sastao sa visokim pakistanskim zvaničnicima kako bi razgovarali o digitalnoj infrastrukturi plaćanja, prekograničnim poravnanjima i procesima deviznog poslovanja.

- Naš cilj je da ostanemo ispred krivulje sarađujući sa verodostojnim globalnim partnerima, razumevajući nove finansijske modele i osiguravajući da su inovacije, kada se razmatraju, usklađene sa regulativom, stabilnošću i nacionalnim interesom - izjavio je ministar finansija Muhamed Aurangzeb.

Stablecoinima, digitalnim tokenima koji su obično vezani za američki dolar, poslednjih godina snažno je porasla vrednost. Pod Trampovom administracijom Sjedinjene Države uvele su savezna pravila koja se u velikoj meri smatraju povoljnima za sektor, a zemlje širom sveta počinju da razmatraju potencijalnu ulogu stablecoina u platnim i finansijskim sistemima.

Pakistan poslednjih godina istražuje projekte digitalnih valuta u nastojanju da smanji upotrebu gotovine i unapredi prekogranična plaćanja, poput doznaka iz inostranstva, koje su ključan izvor deviza. Guverner centralne banke rekao je u julu da se priprema pokretanje pilot-projekta digitalne valute i da se privodi kraju zakonodavstvo za regulaciju virtuelne imovine.

(Bankar.me)

