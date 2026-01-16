Ekonomija

SRPSKI PROIZVOD ZALUDEO AMERIKANCE I FRANCUZE: Evo o čemu je reč - Postoji samo jedan uslov

K. Despotović

16. 01. 2026. u 14:04

SKLADIŠTA u kojima se čuvaju zalihe malina u našoj zemlji su skoro prazna. Slična situacija je trenutno i u Poljskoj, Ukrajini i drugim zemljama koje ovo voće izvoze u smrznutom stanju.

СРПСКИ ПРОИЗВОД ЗАЛУДЕО АМЕРИКАНЦЕ И ФРАНЦУЗЕ: Ево о чему је реч - Постоји само један услов

Foto Pixabay free images

– Cenovno gledano, srpski proizvođači su prošle godine ostvarili najvišu cenu maline. A pojedini hladnjačari platili su tako cenu nepoznavanja razvoja događaja i ugovorenih lošijih aranžmana sa inostranim kupcima – kaže za „Politiku” dr Aleksandar Leposavić, predsednik Naučnog voćarskog društva Srbije i predstavnik naše zemlje u Svetskoj organizaciji proizvođača maline (IRO).

Govoreći o stanju na terenu, on ističe da zbog ogromnog manjka kvalitetne robe veliki kupci iz sveta šalju upite, osmatraju i pokušavaju da naprave što povoljnije aranžmane. Iako ne trguje malinom, zbog dugogodišnjeg sagledavanja stanja i prilika u našem i svetskom malinarstvu, ali i aktivnog učešća u Svetskoj organizaciji proizvođača maline, Leposavić je imao više susreta sa velikim kupcima iz Francuske, Amerike i Čilea.

Kako kaže za "Politiku", Francuzi su posebno spremni na dugoročnu saradnju zbog zahteva njihovih kupaca koji potražuju isključivo malinu najboljeg kvaliteta. A to je, kako napominje, bez imalo preterivanja malina iz Srbije.

– I pored postojećih hladnjača koje su u njihovom vlasništvu, spremni su na kupovinu još preradnih kapaciteta, odakle bi malinu distribuirali na francusko i japansko tržište. Sa našim proizvođačima već su napravili dogovore za ovu godinu. Pokušavaju da obezbede još veći broj kooperanata – kaže Leposavić i ističe da postoji samo jedan uslov. A to je da za njihove potrebe gaje prvenstveno „vilamet” ili „miker”.

Prema njegovim rečima, ne interesuju ih druge sorte koje su, u nedostatku dobrog sadnog materijala, poslednjih godina širene u našim malinogorjima jer one ne zadovoljavaju njihove potrebe i nisu po ukusu njihovih potrošača. Iako posluju po čitavom svetu, kaže da je njihovo opredeljenje i strateški cilj upravo Srbija i ove dve sorte za koje su i ranijih godina plaćali veće iznose u odnosu na najveći broj otkupljivača kod nas.

– Slično je i sa Amerikancima. Oni su uprkos carinama i skupom transportu spremni na ulaganje u naš posustali malinarski biznis. I svi oni najavljuju više cene za proizvođače u ovoj godini koja je prouzrokovana povećanim rastom tražnje u gotovo svim zemljama sveta – napominje naš sagovornik.

Poznato je, podseća, da smo i mi ove sezone imali rekordno nisku proizvodnju od oko 18.000 tona i da je ovo najveći podbačaj od svih zemalja izvoznika.

Na pitanje kakva nas situacija u proizvodnji i prometu ovog voća očekuje u budućnosti, kaže da je cena u otkupu ove godine uticala na povećanje ulaganja i održavanja zasada. Međutim, visoke temperature i nedostatak vlage u većem delu vegetacije uticali su na slabiji rast i lošiju kondiciju zasada koji treba da plodonose u ovoj godini.

– Takva situacija ne obećava stabilizaciju prinosa u ovoj godini, a slično je i u drugim proizvođačkim centrima u Evropi i svetu – napominje Leposavić.

Foto M. ANđela

Generalno gledano, najveća proizvodnja ove sezone ostvarena je u SAD i iznosila je 82.000 tona, od čega je svega 33 odsto bilo namenjeno za smrzavanje i preradu. Druga u svetskim okvirima bila je Poljska sa 70.000 tona, od kojih 70 odlazi u preradu, Ukrajina je treća sa 65.000 tona i istim procentom prerade. Znatno manje količine su proizvedene u Čileu, 25.500 tona, a 75 odsto njihove berbe se preradi.

– Bez obzira na ogroman pad kod nas u ovoj godini, dugogodišnja praksa za malinu proizvedenu u Srbiji je da se oko 95 odsto smrzne i kao takva prodaje na stranom tržištu. Kada je reč o drugim zemljama u kojima se malina proizvodi, njihove proizvodnje su na znatno nižem nivou i tržištu nude manje količine ovog voća – objašnjava sagovornik.

Nedavno je aktuelizovana priča o formiranju novog Saveta za malinu, a Leposavić smatra da od sastava, odnosno znanja članova saveta, zavisi i svrha njegovog postojanja. A to bi pre svega trebalo da bude kreiranje pravaca razvoja i poboljšanje plasmana maline kroz uključivanje dokazanih stručnjaka.

(Politika/Agropres)

BONUS VIDEO:

Protest malinara

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer sahranio Novaka Đokovića

AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića