AMERIČKO-izraelska operacija u Iranu vratila je Rusiju na globalno tržište nafte, piše britanski portal „Anherd“ (Unherd).

Foto AP

"Visoke cene nafte već su primorale Sjedinjene Američke Države da ukinu sankcije Rusiji. Svakog drugog dana ovo bi bila glavna vest, ali ne i danas. (Predsednik Rusije) Vladimir Putin obnovio je isporuke nafte Indiji, ali ovog puta ne sa popustom, već sa doplatom. Rusi ponovo rade“, navodi se u članku.

Portal napominje da je ruska nafta sada postala najtraženija roba na svetskom tržištu — posebno imajući u vidu nestašicu izazvanu događajima na Bliskom istoku — i da je rešavanje ukrajinskog sukoba dobilo nove moguće scenarije.

„Zar Rusija nije trebalo da bankrotira?“, upitao se autor.

Istovremeno se situacija na Zapadu ubrzano pogoršava, uključujući krizu u lancu snabdevanja i vojnim nabavkama, zaključuje se u članku.

Ranije je Rojters, pozivajući se na izvore, objavio da američka administracija razmatra mogućnost daljeg ublažavanja sankcija protiv Rusije u naftnom sektoru.

Svetske cene nafte porasle su u ponedeljak iznad 119 dolara prvi put od 17. juna 2022. godine zbog sukoba na Bliskom istoku. Međutim, kasnije su se blago korigovale.

Kasnije je „Volstrit džurnal“ objavio da je cena nafte pala ispod 90 dolara po barelu nakon objave američkog lidera da će operacija u Iranu uskoro biti okončana.

