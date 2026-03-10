"RUSI PONOVO RADE" Britanci analiziraju - Napad SAD na Iran vratio Rusiju na svetsko tržište nafte
AMERIČKO-izraelska operacija u Iranu vratila je Rusiju na globalno tržište nafte, piše britanski portal „Anherd“ (Unherd).
"Visoke cene nafte već su primorale Sjedinjene Američke Države da ukinu sankcije Rusiji. Svakog drugog dana ovo bi bila glavna vest, ali ne i danas. (Predsednik Rusije) Vladimir Putin obnovio je isporuke nafte Indiji, ali ovog puta ne sa popustom, već sa doplatom. Rusi ponovo rade“, navodi se u članku.
Portal napominje da je ruska nafta sada postala najtraženija roba na svetskom tržištu — posebno imajući u vidu nestašicu izazvanu događajima na Bliskom istoku — i da je rešavanje ukrajinskog sukoba dobilo nove moguće scenarije.
„Zar Rusija nije trebalo da bankrotira?“, upitao se autor.
Istovremeno se situacija na Zapadu ubrzano pogoršava, uključujući krizu u lancu snabdevanja i vojnim nabavkama, zaključuje se u članku.
Ranije je Rojters, pozivajući se na izvore, objavio da američka administracija razmatra mogućnost daljeg ublažavanja sankcija protiv Rusije u naftnom sektoru.
Svetske cene nafte porasle su u ponedeljak iznad 119 dolara prvi put od 17. juna 2022. godine zbog sukoba na Bliskom istoku. Međutim, kasnije su se blago korigovale.
Kasnije je „Volstrit džurnal“ objavio da je cena nafte pala ispod 90 dolara po barelu nakon objave američkog lidera da će operacija u Iranu uskoro biti okončana.
(Sputnjik)
Preporučujemo
REZERVOARI PUNI: Saudijska Arabija smanjuje proizvodnju nafte
09. 03. 2026. u 20:33
ORVAN DONEO VAŽNU ODLUKU: Evo šta će biti sa mađarskim gorivom od ponoći
09. 03. 2026. u 20:23
SKAČE CENA GORIVA U HRVATSKOJ: Skuplji i benzin i dizel
09. 03. 2026. u 15:13
TRAMP HITNO POZVAO PUTINA: Razgovor trajao sat vremena
RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom.
09. 03. 2026. u 20:34
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)