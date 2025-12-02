KOLIKO SU UKUPNO PORASLE PENZIJE POSLEDNJIH GODINA: Od 2012. do danas povećanje je više nego duplo, a evo šta možemo da očekujemo pre Božića

PREMA zakonskoj formuli, penzije su od 1. decembra 2025. povećane za 12,2 odsto, čime će se obezbediti realan rast penzijskih primanja. Penzije će biti isplaćene pre Božića, odnosno početkom januara 2026. godine.

Foto: N.Skenderija/Shutterstock

To znači da će prosečna penzija u decembru ove godine dostići 485 evra. Podsećamo da je penzija 2012. godine iznosila 204 evra.

Prosečna penzija je, u periodu januar-oktobar ove godine, iznosila 50.679 dinara, odnosno 432,5 evra. U odnosu na oktobar prethodne godine, u oktobru ove godine je realni rast penzija bio 7,9 odsto, a u periodu januar-oktobar realni rast je 6,4 odsto, što znači da penzije rastu iznad nivoa inflacije, a samim tim i životni standard naših najstarijih.

Što se tiče rasta penzija u poslednjih nekoliko godina, nakon što je ukinut Zakon o privremenom načinu isplate penzija (u oktobru 2018.) i završen proces fiskalne konsolidacije, prosečne penzije su rasle sledećom dinamikom: u 2018. godini 5,9 odsto, zatim u 2019. 4,1 odsto. Indeksacijom od 1. januara 2020. penzije su uvećane za 5,4 odsto, a potom od januara 2021. godine za još 5,9 odsto. U januaru 2022. porasle su za 5,5 odsto, još 9 odsto od 1. novembra 2022, potom od 1. januara 2023. godine 12,1 odsto. Onda su porasle 5,5 odsto od oktobra 2023. i 14,8 odsto od januara 2024. godine.

Poslednje povećanje je bilo 10,9 odsto, počev od 1. decembra 2024. godine.

U poslednje tri godine, imate značajan realni rast kupovne moći penzija, daleko iznad inflacije, i to realno povećanje od 8,7 odsto 2023. godine, 15,1 odsto 2024. godine, dok je u periodu januar – oktobar ove godine realan rast penzija 6,4 odsto.

Kada pogledamo sva ta povećanja, u periodu od 2018. do 2026. ćemo imati realni rast penzija 54,3 odsto, dok je očekivani nominalni rast 139,4 odsto. Dakle, penzije rastu u realnom iznosu, daleko iznad nivoa inflacije.

Takođe, država je u periodu od 2020. isplatila oko 650 evra na ime jednokratnih davanja za najstarije.

(Informer)