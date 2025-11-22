"TEŠKO IDE OKO NIS-A, DAĆU SVE OD SEBE" Vučić: Amerikanci hoće da vide sve detalje ugovora, posle pet dana pregovora to nije moguće
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, obilazeći štandove na sajmu vina "Vinska vizija Otvorenog Balkana", rekao je da je noćas i jutros razgovarao oko NIS-a i da danas ide opet.
- Teško ide, daću sve od sebe. To je sve što mogu da kažem. Više ću govoriti u roku od 48 sati. Ne moraju građani da brinu, naše je da brinemo. Teško je, zato što Amerikanci čekaju da vide završen ugovor i da vide sve detalje ugovora, a posle pet dana pregovora to nije moguće. A nama je licenca potrebna, gotovo juče, jer ako je ne dobijemo, rafinerija staje. Neće ni to građani da osete na pumpama, jer smo obezbedili rezerve. Ali država hoće - kaže predsednik.
- Uvek vam manjinski vlasnik ima prava preče kupovine, problem je što ovde nije reč o dobroboljnoj prodaji. Nama govore o tome oni koji su izvršli pravo preče prodaje, to je bilo 100 posto u srpskim rukama. Oni su prodali 56,16 odsto Rusima, a onda i malim akcionarima još 14 odsto, da bi se dodvorili nekome pred izbore. I onda dolaze kod mene i ja sam kriv zato što ne mogu da kupim nešto što neko drugi neće da proda. A nisu krivi oni koji su sve to prodali da bi dobili glas više na izborima. Ima li to ikakvog smisla, kako vas tako uvuku u zamku - rekao je Vučić.
Kaže da je nivo prevara i laži kojima se služe na dnevnom nivou je neverovatan.
- Šta treba da kažem Rusima, da ne mogu da prodaju Arapima ili Mađarima? Da kažem ne može, a nama se žuri da prodaju. Ili da krenemo u neprijateljsko preuzimanje, ali ja to ne želim. To žele mnogi u svetu. To je poslednja opcija, kada više nije neprijateljsko preuzimanje već njihovo neodgovorno ponašanje - kazao je predsednik.
Navodi da su ranije nekima trebale pare pred izbore, pa su prodavali NIS.
- Sve predizborni marketinški trikovi, pustite ozbiljne ljude da nešto urade za svoju zemlju. Vratiće se još industrija u srpske ruke, a sve su prodali - rekao je Vučić.
