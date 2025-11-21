Ekonomija

VELIKI POVRATAK SRPSKIH KOMPANIJA U NAŠE VLASNIŠTVO Vučić najavio: Imlek nije jedini, biće ih još

21. 11. 2025. u 18:20

VUČIĆ je najavio da se pojedine velike srpske kompanije vraćaju u domaće vlasništvo, a kao primer je naveo Imlek koji su kupili Andrej Jovanović i Bojan Radun, uz poruku da će takvih povrataka biti još.

Velika srpska firma, Imlek, koja je bila u hrvatskom vlasništvu, sada se vraća u srpsko vlasništvo. Kupili su je Andrej Jovanović i Bojan Radun, uspešni privrednici.

- Biće takvih vesti još. Nismo prodali sve naše uljare i ostalo, a i ceo konditorski sektor je godinama bio u hrvatskim rukama. Nemam ništa protiv hrvatskih investitora, neki su bili veoma korektni, ali deo tih kompanija sada se polako vraća u srpske ruke. Ako je neko protiv toga, žao mi je, ali sve se dešava na ekonomskoj osnovi - rekao je Vučić.

