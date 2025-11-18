Ekonomija

AMERIKA SIGURNA DA OSTVARUJE CILJ: Sankcije Rosnjeftu i Lukoilu smanjuju ruske prihode od nafte

Марија Стевановић
Marija Stevanović

18. 11. 2025. u 11:53

AMERIČKO Ministarstvo finansija saopštilo je da sankcije uvedene protiv ruskih naftnih kompanija Rosnjefta i Lukoila već umanjuju prihode Rusije od nafte i da će verovatno dugoročno da smanje količinu ruske nafte na tržištu.

Foto: Profimedia

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) navela je da analiza uticaja sankcija, uvedenih 22. oktobra, pokazuje da mere smanjuju ruske prihode obaranjem cena ruske nafte, čime se ograničava sposobnost Moskve da finansira rat u Ukrajini, preneo je Rojters. Sankcije predviđaju da kompanije do 21. novembra obustave poslovanje sa Rosnjeftom i Lukoilom, uz rizik isključenja iz finansijskog sistema zasnovanog na dolaru za one koje ih prekrše.

OFAC je naveo da se više vrsta ruske sirove nafte prodaje po višegodišnje najnižim cenama, kao i da je gotovo desetak velikih indijskih i kineskih kupaca najavilo obustavljanje kupovine za decembarske isporuke.

Podaci LSEG Workspace-a pokazuju da je cena vrste Urals iz Novorosijska 12. novembra iznosila 45,35 dolara po barelu, najniže od marta 2023. godine, dok je kasnije porasla na 47,01 dolar nakon nastavka utovara u luci. Rojters je ranije preneo da su popusti na rusku naftu porasli zbog smanjenih kupovina u Indiji i Kini u odgovoru na američke sankcije. Portparol Ministarstva finansija rekao je da sankcije "iscrpljuju" ruske ratne kapacitete i da je Vašington spreman da preduzme dodatne mere "kako bi se okončalo besmisleno ubijanje" u Ukrajini, prenose agencije. 

