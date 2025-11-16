KATANAC NA NIS DOK RUSI NE IZAĐU IZ VLASNIŠTVA! Ministarka Đedović o odluci kancelarije za sankcije SAD povodom "Naftne industrije Srbije"

NEMA više tajni. Amerikanci ne žele da vide Ruse u "Naftnoj industriji Srbije" čak ni u manjinskom vlasništvu! Ovo je juče otkrila ministar ka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović na vanrednoj konferenciji za medije i najavila teške odluke Vlade Srbije, koja će se vanredno sastati već danas, a prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić i direktori svih javnih preduzeća. Da li je ovo uvod u nacionalizaciju NIS Đedović Handanovićeva nije precizirala, već je samo poručila da su pred nama teške odluke.

Ministarka energetike je rekla da su Sjedinjene Države u noći između petka i subote poslale lošu poruku - da NIS nije dobio ni dan da može da nastavi da radi, kao i da u odgovoru na zahtev kompanije nedvosmisleno traže kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara. Ona je kazala da je ipak od SAD dobijeno odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara:

- Tokom noći po našem vremenu, iznenadili su nas američki partneri odnosno Vlada SAD sa lošim vestima i sa teškom porukom koja se tiče NIS. Na zahtev advokata NIS, koji su uputili američkoj vladi i kojim su ponudili ugovor o promeni upravljanja u naftnoj kompaniji, prvi put je američka administracija jasno i nedvosmisleno rekla i to napisala da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, odnosno da zahteva izlazak ruskog vlasništva iz "Naftne industrije Srbije".

Pred Vučićem teška odluka, iako se dosad protivio ideji nacionalizacije firme

Dubravka Đedović Handanović je istakla da su poručili da ne sme biti skrivanja iza toga ili ruskih saradnika "Gasproma" ili ruske vlade. Otkrila je da je dobijeno odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara, ali ne i da NIS i "Rafinerija" mogu da nastave da posluju.

Danas sednica Vlade, prisustvuje predsednik Srbije i direktori javnih preduzeća

- Teška poruka za nas je da nismo dobili ni dan da NIS može da nastavi da radi. Shvatate da je nemoguće za sedam ili osam dana da se promeni vlasništvo. Pred rukovodstvom Srbije su teške odluke, kao i da se tiču toga da li da se izvrši preuzimanje kompanije, a da se nakon toga utvrdi i izvrši nadoknada štete. Znam da je predsednik Vučić protiv nacionalizacije, kao i mnogi od nas u vladi i van Vlade Srbije i to smo više puta ponovili. Danas će u 11 časova biti održana vanredna sednica Vlade na kojoj će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić.

Kako je naveo, Mađarska je dobra opcija za kupovinu udela NIS jer je prihvatljiva i za američku i za rusku stranu, a Mađarska i Srbija su prijateljske zemlje čemu doprinosi i dobar odnos premijera Viktora Orbana i predsednika Aleksandra Vučića.

Ekonomista Mihajlo Rabrenović izjavio je da se aktuelni proces u vezi sa vlasničkom strukturom NIS može posmatrati kao deo šireg cilja američkih sankcija, čiji je osnovni motiv da se ruski uticaj u kompaniji u potpunosti ukloni. On je ocenio da prodaja paketa od 11,3 odsto ruskog udela ne bi bila dovoljna da se taj cilj ostvari. Podsetio je da Srbija trenutno ima oko 29 odsto udela u NIS, dok mali akcionari poseduju oko 14 procenata. - To bi svakako bilo najbolje, jer smo više puta komentarisali da je bilo loše što je strateški resurs zemlje prepušten drugom. Da li je to sada moguće, to je pitanje - rekao je Mijušković za Tanjug.Kako je naveo, Mađarska je dobra opcija za kupovinu udela NIS jer je prihvatljiva i za američku i za rusku stranu, a Mađarska i Srbija su prijateljske zemlje čemu doprinosi i dobar odnos premijera Viktora Orbana i predsednika Aleksandra Vučića.Ekonomista Mihajlo Rabrenović izjavio je da se aktuelni proces u vezi sa vlasničkom strukturom NIS može posmatrati kao deo šireg cilja američkih sankcija, čiji je osnovni motiv da se ruski uticaj u kompaniji u potpunosti ukloni. On je ocenio da prodaja paketa od 11,3 odsto ruskog udela ne bi bila dovoljna da se taj cilj ostvari. Podsetio je da Srbija trenutno ima oko 29 odsto udela u NIS, dok mali akcionari poseduju oko 14 procenata.

Dubravka Đedović Handanović je naglasila da rukovodstvo Srbije neće dozvoliti da zemlja bude ugrožena:

- U narednim danima čekaju nas možda neke od najtežih odluka u našoj istoriji. Nadam se da će naši ruski prijatelji shvatiti težinu situacije i da će nam pomoći da je prevaziđemo jer ni krivi ni dužni smo se našli u ovoj teškoj situaciji. Vodi se politički rat, vodi se geopolitički rat, a mi kao mala zemlja treba da platimo veliku cenu. Mala zemlja koja je samo htela da bude fer i korektna prema svima. Prema svim našim partnerima i prijateljima.

Prema njenim rečima, funkcionisanje NIS je od vitalnog značaja za privredu, kao i generalno za državu i za građane:

- Mi smo cele noći imali konsultacije, sa predsednikom Vučićem i sa određenim članovima Vlade. Nismo spavali praktično. Vidim oko čega se predsednik Vučić lomi i to su veoma teške i odgovorne političke odluke. Ono čega su građani svesni je da sankcije traju već 36 dana, od 9. oktobra, ali da oni nisu osetili ništa i to je zahvaljujući dobroj pripremljenosti države.

Zajedno o rešenjima VLADA Srbije održaće danas sednicu u Palati "Srbija" koja će početi u 11 sati, najavljeno je iz službe za saradnju sa medijima.

Premijer Đuro Macut je vanrednu sednicu zakazao da bi se raspravljalo o sudbini "Naftne industrije Srbije" i negativnom odgovoru američkog OFAC na zahtev NIS za izuzeće od sankcija.

Najavila je da će danas tokom sednice Vlade, ali i nakon nje, imati više informacija, izražavajući nadu da ćemo biti jedinstveni po ovom pitanju.

- Moramo ostati jedinstveni da bismo zaštitili interese naše zemlje, da bismo zaštitili interese naših građana. Danonoćno radimo, nastavićemo to da radimo i da se borimo i zaštitimo našu zemlju, jer građani ne smeju da trpe - kazala je Dubravka Đedović Handanović i zahvalila građanima na razumevanju. - Mi ćemo nastaviti naš posao, da se borimo za vas i da dođemo do rešenja i do najboljeg rezultata, a to je da naša zemlja ne trpi.

Šta piše u dokumentu OFAC je utvrdio, kako je navedeno u dokumentu u koji je Tanjug imao uvid, da bi bilo nesaglasno sa važećom politikom izdavanja licenci da se odobre transakcije koje se odnose na nastavak održavanja poslovanja i unapređenje promena u korporativnom upravljanju NIS i aktivnosti vezane za dezinvestiranje koje uključuju bugarsku filijalu i druge

nesrpske filijale NIS, kako je opisano u zahtevu.

- Konkretno, takve transakcije ne bi dalje doprinosile spoljnopolitičkom interesu SAD da se prekine rusko vlasništvo nad NIS. Shodno tome, taj deo vašeg zahteva se ovim odbija - navodi se u dokumentu.

Sjedinjene Države su poslale odgovor na zahtev koji su ruski vlasnici "Naftne industrije Srbije" poslali 11. novembra američkom OFAC u kojem se traži produžetak licence za rad, na osnovu pregovora sa trećom stranom, a koji je država Srbija zvanično podržala.

U molbi je navedeno da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu. SAD su uvele punu primenu sankcija "Naftnoj industriji Srbije" zbog većinskog ruskog vlasništva 9. oktobra, a prethodno su u više navrata na po mesec dana, kaznene mere odlagane.

