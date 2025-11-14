Ekonomija

"UBRZO OČEKUJEMO ODGOVOR OFAC-A" Đedović Handanović: Rusi su većinski vlasnici NIS-a i na njima je odluka

В. Н.

14. 11. 2025. u 14:11

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović predsedavala je danas u Vladi Srbije sastankom pete Radne grupe za praćenje aktivnosti Ministarstva finansija SAD, Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) u vezi sa uvođenjem sankcija Naftnoj industriji Srbije.

УБРЗО ОЧЕКУЈЕМО ОДГОВОР ОФАЦ-А Ђедовић Хандановић: Руси су већински власници НИС-а и на њима је одлука

Foto: Ministarstvo

- Ubrzo očekujemo odgovor američke Kancelarije za kontrolu strane imovine, da li će dati ili ne novu licencu za rad Naftnoj industriji Srbije. Ostaje da vidimo da li će preuzimanje upravljanja biti dovoljno za nastavak rada ili će biti dodatnih zahteva u vezi sa vlasništvom kompanije - rekla je ona.

Ministarka je podsetila da je ruska strana većinski partner u NIS-u koji odlučuje o promeni upravljanja i vlasništva kompanije.

- Rusi su većinski vlasnici NIS-a i na njima je odluka sa kim će pregovarati o promeni upravljanja ili vlasništva. Vlada Republike Srbije je te razgovore podržala, koji su bili konstruktivni i otvoreni, kako bismo došli do nove licence za rad i ispunili naš dugoročni cilj, a to je uklanjanje NIS-a sa liste sankcija - navela je Đedović Handanović.

Ministarka je podsetila da su sankcije OFAC-a prema NIS-u stupile na snagu 9. oktobra i da se od tada redovno razmatra situacija na tržištu i sigurnost snabdevanja naftom i naftnim derivatima, i podsetila da je NIS prodat još 2008. godine za vreme bivše vlasti i da je od tada u većinskom ruskom vlasništvu. 

Na sastanku Radne grupe učestvovali su i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, član Odbora direktora Naftne industrije Srbije Dragutin Matanović i predstavnici kabineta predsednika Vlade Republike Srbije.

