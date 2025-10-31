PRIJAVE KREĆU 8. DECEMBRA: Potrebna su samo dva dokumenta, procedura vrlo jednostavna - svi detalji novog Zakona o legalizaciji

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević istakla je da je novi Zakon o legalizaciji jako veliki pomak za Republiku Srbiju.

D. Novković

- Ovaj zakon predstavlja civilizacijski iskorak. Za naše građane to je neposredan benefit. Dajemo mogućnost da u brzom, efikasnom, digitalizovanom postupku ostvare pravo svojine. Za građane je benefit pravna sigurnost, ali i za državu, za privredu. Zakon je jako veliki pomak za Republiku - kazala je ministarka Sofronijević.

Prijave kreću 8. decembra.

- Građani, ako su egrađani, sami mogu da podnesu prijavu i da prilože osnov sticanja i važeću ličnu kartu. To su jedina dva dokumenta koja su potrebna i prilažu se u elektronskom obliku uz prijavu. Ukoliko nismo egrađani, ima ih oko dva miliona, prilažu se na dva mesta, to su opštine i gradovi, a ono što je novo u odnosu na prvobitnu ideju, moći će u svojim poštama. U ovom trenutku postoji 547 pošti na kojima će biti omogućeno dodatno prijavljivanje, a do kraja godine imamo obećanje direktora Pošte da će biti još 150 - rekla je ministarka.

- Ako niste egrađanin, odlazite u svoju opštinu, odlazite u poštu. Nosite važeću ličnu kartu, i osnov sticanja na toj nepokretnosti. To može biti ugovor o kupovini stana, ostavinsko rešenje, sve ono što mislite da može da pomogne. Službenik pošte će vaš papir koji donesete pretvoriti u elektronski dokument i pridružiti prijavi. Ceo sistem je zamišljen da bude vrlo lagan. Digitalna platforma je već distribuirana svim opštinama i gradovima. Uz digitalnu platformu su sve opštine i gradovi dobili uputstvo koje je na 60 strana i koje je vrlo precizno objašnjenje šta treba da se čini. Dakle, korak po korak je vrlo precizno objašnjeno šta treba da se učini. Prvi korak je na našim optinama i gradovima, da sačine digitalne zoning planove, da označe zone za visinu doprinosa. Osmog decembra će svi digitalni zoning planovi biti dostupni - navodi Sofronijević.