SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA ZAKON O LEGALIZACIJI

POSLANICI Skupštine Srbije usvojili su danas Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se uvode novine u oblasti infrastrukture, urbanističkog planiranja i borbe protiv nelegalne gradnje.

Foto: N. Skenderija

Za ovo rešenje glasalo je 136 poslanika, petoro nije glasalo, a dvoje je bilo uzdržano. Novim zakonskim rešenjima uređuju se uslovi za izradu studija zaštite nepokretnih kulturnih dobara, postupci otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini i izdavanje upotrebnih dozvola.

Predloženim izmenama unapređuje se transparentnost postupaka, jača pravna sigurnost i pojednostavljuju procedure za investitore i građane. Zakon, takođe, predviđa strože mere sa ciljem sprečavanja nelegalne gradnje i ujednačavanja prakse inspekcijskih organa. Odredbe zakona koje se odnose na inspekcijski nadzor i uklanjanje nezakonito izgrađenih objekata su izmenjene na način da se vrši jača prevencija nezakonite gradnje, a strože su posledice po investitore koji izvode radova bez građevinske dozvole odnosno rešenja o odobrenju za izvođenje radova.

Zakonom se unapređuje elektronski sistem - Centralna evidencija objedinjene procedure (CEOP) za izdavanje građevinskih dozvola, uvođenjem novih funkcionalnosti i poboljšanjem postojećih, a uvode se i novi elementi "zelene agende".

Imajući u vidu buduća unapređenja sistema Centralne evidencije objedinjene procedure propisano je da će se i dokumentacija u vezi sa uklanjanjem objekta kao i stručna kontrola tehničke dokumentacije ubuduće podnositi i kontrolisati elektronskim putem u cilju ujednačavanja prakse i postupanja nadležnih organa.

Zakon predviđa i povećanje odgovornosti ovlašćenih lica u postupcima izdavanja akta za izgradnju, kao i ukidanje Zakona o koverziji uz naknadu određenoj kategoriji lica, ali i uvođenje glavnog državnog urbaniste i ukidanje leks specijalisa za linijske infrastrukturne objekte. Jedna od ključnih novina je uvođenje režima probnog rada za državne puteve koji su potpuno izgrađeni i ispunjavaju sve tehničke i bezbednosne uslove, ali ne mogu dobiti upotrebnu dozvolu zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa ili neformiranih katastarskih parcela.

U praksi se pokazalo da izgrađeni putevi mesecima ne mogu da budu pušteni u saobraćaj, jer investitor nije uspeo da spoji parcele ili reši vlasništvo nad zemljištem.

Zakonom je propisano da će se probni rad dozvoliti samo pod strogo utvrđenim uslovima, koji uključuju bezbednosne izveštaje za mostove i tunele, geodetsku dokumentaciju, zapisnik građevinskog inspektora i druge tehničke dokaze, a sve u skladu sa podzakonskim aktima koji će pratiti ovaj zakon.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je ranije tokom skupštinske rasprave da usvajanjem ovih izmena Srbija nastavlja proces harmonizacije sa evropskim standardima u oblastima izgradnje i zaštite kulturnih dobara.

Sofronijević je podsetila da je prethodni zakon donet još 2003. godine i potom je dopunjen 2009. godine a od tada je imao izmene više desetina puta i, kako kaže, izgubio je strukturu. "Vreme je da Srbija dobije novi, moderan propis", rekla je Sofronijević.Ž

(Tanjug)

