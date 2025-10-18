KAKO DA PRODATE AUTO PO VIŠOJ CENI? Pomoću ovog trika možete da izvučete i do 5.000 € više nego što ste mislili

BARBARA "Maheshwari" prodala "Porsche mog muža'' nakon razvoda i osvojila društvene mreže, sada sprema maskenbal ''Celebrate Divorce''.

Foto: D. Balšić

Barbara Maheshwari (30), Šibenčanka i osnivačica uspešne kompanije za virtuelne asistente Remote Bob, ponovo je privukla pažnju javnosti – ovog puta ne poslovnim uspehom, već domišljatim marketinškim potezom.

Nedavno je Barbara objavila da se razvodi od supruga Amana Maheshwarija iz Indije, čija je priča zbog sve većeg broja međunarodnih brakova u Hrvatskoj privukla medijsku pažnju. Iskoristila je tu situaciju da proda skupoceni Porsche koji je Aman kupio, ali je bio registrovan na Barbarino ime.

– Kada je odlazio u Indiju, rekao je da ga slobodno zadržim. Ipak, meni je delovalo poštenije da ga prodam i prebacim mu novac. Ionako imam drugi automobil koji češće vozim – rekla je Barbara.

Prvi pokušaj – neuspešan

Prva prodaja preko standardnog oglasa nije dala rezultate: oko 230 pregleda i jedan upit, uz ponudu od 22.000 evra, koju je Barbara odbila. Kako su registracija, tehnički pregled i kasko uskoro isticali, a godišnji trošak za automobil iznosi oko 3.000 evra, prodaja je postala hitna.

Genijalna ideja koja je postala viralna

Barbara je tada smislila marketinški trik – oglasila je automobil kao „Porsche mog muža“ na Njuškalu, uz šaljivu poruku: „Ne prihvatam zamene, samo gotovinu, budući da se razvodimo i ne trebaju mi dva auta.“

Rezultat je bio izvan očekivanja: broj pregleda skočio je sa 230 na 36.963, upita je bilo 53, primila je četiri konkretne ponude, a čak šest ljudi joj je nazvalo i ponudilo sastanak. Automobil je prodat za 27.500 evra, što je 5.500 evra više od prethodne ponude.

Proslava razlaza kao novi projekt

Barbara nije stala samo na tome. Nedavno je najavila ekskluzivni događaj – maskenbal „Celebrate Divorce“ za uspešne ljude od 30 do 50 godina, koji će se održati 30. oktobra u restoranu Fidel Gastro u Zagrebu. Događaj je zamišljen kao večer sofisticirane proslave novog početka, ali i networking pod maskama.

BarbaraMaheshwari pokazuje kako domišljat marketing i doza humora mogu doneti i finansijski uspeh i medijsku pažnju.

