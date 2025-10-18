MINISTAR MALI RAZGOVARAO SA 40 INVESTITORA U VAŠINGTONU: Svi prepoznaju vrednost investicionog rejtinga Srbije
PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Vašintonu, gde je učestvovovao na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke, da je razgovarao da više od 40 investitora okupljenih oko Morgan Stenli banke i Bank of Amerika i naglasio da svi oni apsolutno prepoznaju investicioni rejting koji Srbija ima, što znači da je zemlja stabilna i sigurna za ulaganja.
- Razgovori sa investitorima koji investiraju u naše hartije od vrednosti nikada nisu laki - rekao je Mali za Tanjug i dodao da su mu ti razgovori ipak bili najlepši deo radne posete Vašingtonu tokom koje se sastao i sa čelnicima MMF-a, Svetske banke, predstavnicima tri renomirane rejting agencije.
Ministar je naglasio da je u razgovaru sa investitorima svako od njih veoma objektivno i kritički sagledava situaciju, jer investiraju novac svojih fondova i moraju da budu obazrivi i pažljivi.
- Ali kada su u pitanju fundamenti u našim javnim finansijama tu nema razlike, apsolutno svi kažu imate investicioni renting - rekao je Mali i podsetio da je Srbija jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja je kandidat za članstvo u EU sa investicionim rejtingom. On je dodao da je Srbija po rejtingu u grupi razvijenih zemalja - bezbednih, sigurnih, stabilnih za investiranje. Mali je rekao da, sa druge strane, uvek postoje neki izazovi kao što su regionalne tenzije, protesti, sankcije prema Naftnoj industriji Srbije zbog čega mora da odgovara i na takva pitanja.
- Morate da odgovorite na sva njihova pitanja, da pokažete da odgovorno pristupate svakom problemu i da pronalazite rešenja, da rešavate probleme građana, ali i kada je država u pitanju - rekao je Mali koji danas završava radnu posetu Vašingtonu.
Ministar je naglasio da je sa investitorima već sedam godina izgrađen odnos poverenja i kredibiliteta.
- Kada pogledate prinose naših državnih hartija na međunarodnom tržištu, one su potpuno stabilne. Bez obzira na priče i sankcije NIS-u, prinosi su potpuno stabilni što znači da postoji poverenje investitora, da će bez obzira na mogući problem, rešenja biti pronađena - kazao je Mali.
Dodao je da je veoma važno držimo taj kreditni rejting i da je to, kako je rekao, objektivna slika našeg "krvotoka i zdravlja našeg organizma".
- To privlači nove investitore, fabrike, investicije - rekao je ministar i podsetio da se potom grade putevi, pruge, infrastruktura koja je svakom investitoru važna i da se onda grade nove fabrike i otvaraju nova radna mesta, povećavaju plate i penzije. Kako je rekao, taj deo ekonomske politike smo naučili i dobijamo pohvale od Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke i svih drugih.
Mali je rekao da je uvek oprezan i da je važno da se vodi računa o svakom dinaru, da se rešavaju problemi građana i pokazuje briga za njih i kroz ekonomske mere, što država i radi.
(Tanjug)
