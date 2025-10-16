SIN OSNIVAČA SVETSKOG MODNOG BRENDA POD ISTRAGOM: Veruje se da je ubio oca
ISTRAGA je ponovo otvorena zbog sumnje da smrt Andica možda nije bila nesrećan slučaj, kako se u početku verovalo, već da je reč o mogućem ubistvu.
Pravosudne vlasti u Španiji ponovo su danas otvorile istragu povodom smrti osnivača modne kompanije Mango Isaka Andica koja obuhvata i njegovog sina zbog moguće umešanosti.
Kako prenosi španski list El Pais, pod istragom se nalazi njegov sin, Honatan Andic, koji je bio jedina osoba u njegovom društvu 14. decembra 2024. godine, kada je preduzetnik pao u provaliju tokom planinarenja na planini Monserat u blizini Barselone.
Ključni elementi koji su doveli do promene pravca istrage uključuju izjave dva svedoka - samog Honatana Andica, čije su izjave ocenjene kao nedosledne i koje se nisu poklapale s nalazima uviđaja na terenu, kao i partnerke njegovog oca Estefanije Knut, koja je istakla da su odnosi između oca i sina bili loši.
Policija ističe da je reč o izuzetno složenom slučaju bez direktnih svedoka osim sina i da će teret dokazivanja, ukoliko dođe do suđenja, biti izuzetno težak.
Porodica Andic, putem ovlašćenih predstavnika, saopštila je da neće komentarisati smrt Isaka Andica, ali je istakla da poštuje rad nadležnih organa i da će nastaviti da sarađuje.
Takođe su izrazili uverenje da će se postupak uskoro završiti i potvrditi nevinost Honatana Andica.
Osnivač i vlasnik trgovina odeće Mango 71-godišnji Isak Andic poginuo je 14. decembra 2024. godine u Kataloniji prilikom pada s planine.
Isprva se smatralo da je reč o nesreći kada su se otac i sin uputili na izlet, a tokom povratka Isak Andić je pao s visine veće od 100 metara.
Istraga je privremeno bila zatvorena mesec dana kasnije, ali je policija, zbog niza nejasnoća, zatražila njeno ponovno otvaranje.
