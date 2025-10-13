DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ O PREGOVORIMA SA RUSIMA: Imamo nekoliko opcija i mi smo zadovoljni
MINISTAR rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je razgovor sa ruskom stranom oko sankcija NIS dugo trajao i da je bio konstruktivan.
- Ja sam, kao građanin Srbije ponosna kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić branio interese svoje zemlje i svojih građana - navela je ona.
Ističe da je naša strana bila iskrena.
- Sankcije nisu uvedene zbog Srbije ili zbog vlasti u Srbiji ili protiv vlasti u Srbiji - tvrdi Dubravka Đedović Handanović i kaže da su to bile osvetničke sankcije Bajdenove administracije prema Rusiji.
Kaže da smo mi strana koja je pogođena dok dve velike sile vode svoje ratove.
- Mi ćemo sprečiti bilo kakvu energetsku krizu - obećala je ona i kazala da je to zbog toga što "Srbija vodi mudru spoljnu politiku na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem".
Kaže da je Vučić uglavnom vodio razgovore sa partnerima i prijateljima iz Ruske Federacija.
- Sankcije su odlagane osam puta - podseća ona.
Kaže da nećemo ugroziti energetsku bezbednost Srbije.
- Imamo nekoliko opcija i mi smo zadovoljni. Nećemo dozvoliti da naši građani pate. Rafinerija mora da radi - rekla je Dubravka Đedović Handanović za RTS.
Poručila je građanima da nemaju razloga za brigu i da veruju svojoj državi, svom predsedniku i svojoj Vladi.
