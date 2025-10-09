Ekonomija

PATROLA "NOVOSTI": Bez gužvi na pumpama NIS, goriva kao i dosad, prolaze sve platne kartice

В. Н.

09. 10. 2025. u 09:30

NA benzinskim stanicama Naftne industrije Srbije (NIS) jutros nema gužvi, svih naftnih derivata ima u dovoljnim količinama, a platne kartice koje su u opticaju na našem tržištu funkcinišu kao i dosad.

ПАТРОЛА НОВОСТИ: Без гужви на пумпама НИС, горива као и досад, пролазе све платне картице

Foto: V. S.

Uverili su se u ovo reporteri "Novosti" koji su obišli nekoliko NIS-ovih pumpi u Beogradu. 

- Sve funkcioniše bez problema, od jutros kada smo čuli za vest da su stupile na snagu sankcije SAD prema našoj kompaniji broj automobila je uobičajen za jutarnji špic, a sve kartice prolaze bez ikakvih problema, uključujići i lojalti kartice "Sa nama na putu", na koje su građani skupljali poene pri svakoj kupovini goriva - rekli su nam na jednoj benzinskoj stanici.

Foto: V. S.

Građane koje smo zatekli na jednoj od pumpi potvrdili su nam da su natočili benzin, odnosno dizel, da sa plaćanjem nisu imali nikakvih problema, kao i da bez ikakvih zastoja "prolaze" i kompanijske kartice. 

Foto: V. S.

Kompanija NIS obavestila je jutros javnost da da ovoj kompaniji nije produžena licenca Ministarstfa finansija SAD koja omogućava nesmetano poslovnje

NIS ističe da, prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih.

Kako se navodi, NIS je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata.

- Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima - saopštila je kompanija NIS.

