PATROLA "NOVOSTI": Bez gužvi na pumpama NIS, goriva kao i dosad, prolaze sve platne kartice

NA benzinskim stanicama Naftne industrije Srbije (NIS) jutros nema gužvi, svih naftnih derivata ima u dovoljnim količinama, a platne kartice koje su u opticaju na našem tržištu funkcinišu kao i dosad.

Foto: V. S.

Uverili su se u ovo reporteri "Novosti" koji su obišli nekoliko NIS-ovih pumpi u Beogradu.

- Sve funkcioniše bez problema, od jutros kada smo čuli za vest da su stupile na snagu sankcije SAD prema našoj kompaniji broj automobila je uobičajen za jutarnji špic, a sve kartice prolaze bez ikakvih problema, uključujići i lojalti kartice "Sa nama na putu", na koje su građani skupljali poene pri svakoj kupovini goriva - rekli su nam na jednoj benzinskoj stanici.

Foto: V. S.

Građane koje smo zatekli na jednoj od pumpi potvrdili su nam da su natočili benzin, odnosno dizel, da sa plaćanjem nisu imali nikakvih problema, kao i da bez ikakvih zastoja "prolaze" i kompanijske kartice.

Foto: V. S.

Kompanija NIS obavestila je jutros javnost da da ovoj kompaniji nije produžena licenca Ministarstfa finansija SAD koja omogućava nesmetano poslovnje.

NIS ističe da, prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih.

Kako se navodi, NIS je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata.

- Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima - saopštila je kompanija NIS.