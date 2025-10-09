PATROLA "NOVOSTI": Bez gužvi na pumpama NIS, goriva kao i dosad, prolaze sve platne kartice
NA benzinskim stanicama Naftne industrije Srbije (NIS) jutros nema gužvi, svih naftnih derivata ima u dovoljnim količinama, a platne kartice koje su u opticaju na našem tržištu funkcinišu kao i dosad.
Uverili su se u ovo reporteri "Novosti" koji su obišli nekoliko NIS-ovih pumpi u Beogradu.
- Sve funkcioniše bez problema, od jutros kada smo čuli za vest da su stupile na snagu sankcije SAD prema našoj kompaniji broj automobila je uobičajen za jutarnji špic, a sve kartice prolaze bez ikakvih problema, uključujići i lojalti kartice "Sa nama na putu", na koje su građani skupljali poene pri svakoj kupovini goriva - rekli su nam na jednoj benzinskoj stanici.
Građane koje smo zatekli na jednoj od pumpi potvrdili su nam da su natočili benzin, odnosno dizel, da sa plaćanjem nisu imali nikakvih problema, kao i da bez ikakvih zastoja "prolaze" i kompanijske kartice.
Kompanija NIS obavestila je jutros javnost da da ovoj kompaniji nije produžena licenca Ministarstfa finansija SAD koja omogućava nesmetano poslovnje.
NIS ističe da, prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih.
Kako se navodi, NIS je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata.
- Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima - saopštila je kompanija NIS.
