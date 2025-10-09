Ekonomija

STUPILE NA SNAGU AMERIČKE SANKCIJE Oglasio se NIS: Do sada nije produžena posebna licenca

09. 10. 2025. u 07:21

KOMPANIJA NIS obaveštava javnost da kompaniji do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje.

NIS ističe da, prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih.

Kako se navodi, NIS je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata.

- Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima - saopštila je kompanija NIS.

U slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica (Master card, Visa), plaćanje na benzinskim stanicama će biti moguće domaćom "Dina" karticom, gotovinom, kao i metodom "IPS pokaži".

Korišćenje i plaćanje "Sa nama na putu", Agro i Taksi karticama će biti dostupno bez prekida.

- Što se tiče veleprodaje, takođe je obezbeđen nesmetani platni promet u dinarima i NIS sa svoje strane ostaje pouzdan partner i spreman da ispuni sve ugovorne obaveze prema poslovnim partnerima, uključujući korporativne klijente i velike kupce.Platne kartice korporativnih kupaca funkcionišu nesmetano - navodi NIS i dodaje da, u saradnji sa partnerima, Vladom Republike Srbije i akcionarima, NIS radi na prevazilaženju ove situacije.

NIS nastavlja saradnju i sa Ministarstvom finansija SAD na zahtevu za uklanjanje sa SDN liste koji je kompanija inicijalno podnela 14. marta, a dopunila 28. septembra tekuće godine.

- Delistiranje predstavlja dugotrajan i kompleksan proces. Kompanija nastavlja da pažljivo prati aktuelnu situaciju i o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje NIS će blagovremeno obavestiti javnost - navodi se u saopštenju NIS-a.

