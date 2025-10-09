STUPILE NA SNAGU AMERIČKE SANKCIJE Oglasio se NIS: Do sada nije produžena posebna licenca
KOMPANIJA NIS obaveštava javnost da kompaniji do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje.
NIS ističe da, prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih.
Kako se navodi, NIS je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata.
- Od trenutka listiranja kompanije na SDN (Specially Designated Nationals) listi u januaru, NIS pažljivo prati situaciju i nastoji da prilagodi svoje poslovanje novonastalim okolnostima - saopštila je kompanija NIS.
U slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica (Master card, Visa), plaćanje na benzinskim stanicama će biti moguće domaćom "Dina" karticom, gotovinom, kao i metodom "IPS pokaži".
Korišćenje i plaćanje "Sa nama na putu", Agro i Taksi karticama će biti dostupno bez prekida.
- Što se tiče veleprodaje, takođe je obezbeđen nesmetani platni promet u dinarima i NIS sa svoje strane ostaje pouzdan partner i spreman da ispuni sve ugovorne obaveze prema poslovnim partnerima, uključujući korporativne klijente i velike kupce.Platne kartice korporativnih kupaca funkcionišu nesmetano - navodi NIS i dodaje da, u saradnji sa partnerima, Vladom Republike Srbije i akcionarima, NIS radi na prevazilaženju ove situacije.
NIS nastavlja saradnju i sa Ministarstvom finansija SAD na zahtevu za uklanjanje sa SDN liste koji je kompanija inicijalno podnela 14. marta, a dopunila 28. septembra tekuće godine.
- Delistiranje predstavlja dugotrajan i kompleksan proces. Kompanija nastavlja da pažljivo prati aktuelnu situaciju i o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje NIS će blagovremeno obavestiti javnost - navodi se u saopštenju NIS-a.
