DOMEN SPASIO EKONOMIJU ČITAVE ZEMLJE: Već 45 godina zarađuju milione, a isto se desilo i u našem komšiluku!
BRITANSKA prekomorska teritorija u Karibima, Angvila postala je neočekivani dobitnik globalnog buma veštačke inteligencije i to zahvaljujući internet domenu koji joj je dodeljen još 1980-ih godina.
Dok većina zemalja u ovom regionu bazira ekonomiju na turizmu i ribolovu, Angvila je sasvim došla do neočekivanog bogatstva.
Nacionalni internet domen .ai koji je tada samo bio oznaka teritorije, danas je postao globalno tražena internet adresa usled ekspanzije veštačke inteligencije - AI.
Prihod od registracije .ai domena dostigao je čak 35 miliona dolara u 2024. godini, što je preko 20% ukupnih državnih prihoda, prenosi World at Large.
Cena registracije za dve godine iznosi 140 dolara, a čak 90% korisnika obnavlja domene što garantuje stabilan prihod u godinama koje dolaze.
Ostrvske vlasti su potpisale petogodišnji ugovor sa američkom tehnološkom kompanijom koja upravlja globalnim internet registrima, kako bi se efikasno pratila i kontrolisala prodaja domena.
Do sada je registrovano preko 600.000 .ai adresa, a predviđanja pokazuju da će prihod od domena do 2027. godine premašiti 54 miliona dolara.
Ovaj "džekpot" već finansira značajne projekte, poput proširenja glavnog aerodroma vrednog 175 miliona dolara, sa novom pistom i terminalom neophodnim zbog gužvi tokom praznika, kada brojni avioni sa susednog Sent Martina sleću u Angvilu usled nedostatka prostora.
Angvila nije jedini primer države koja je dobila neočekivan prihod od internet domena.
Crna Gora je, recimo, veoma uspešno komercijalizovala svoj .me domen, koji je postao popularan kod ličnih brendova i startapova. Ostrvska država Tuvalu takođe profitira od domena .tv, koji je veoma tražen u svetu striminga i medija.
Ironično, ni Angvila, ni Tuvalu, ni Crna Gora najverovatnije nisu ni imale internet kada su im osamdesetih dodeljeni ovi domeni koji danas predstavljaju pravu digitalnu rudu zlata, piše GNN.
