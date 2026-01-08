Košarka

KAKAV TREJD U NBA LIGI! Atlanta se u sred meč odrekla četvorostrukog Ol-Stara

Filip Milošević

08. 01. 2026. u 08:37

Jedan od najboljih bekova NBA lige u proteklih nekoliko sezone, Trej Jang, trejdovan je iz Atlante u Vašington.

Foto: Profimedia

Trej Jang, četvorostruki NBA Ol-Star i dugogodišnja zvezda Atlante, trejdovan je u Vašington i to u toku meča koji je odigran u noći između srede i četvrtka kada su Hoksi na domaćem parketu trijumfovali protiv Nju Orleansa sa 117:110.

Put Atlante iz Vašingtona krenuli su Kori Kispert i Si-Džej Mekalum. 

Od 2018. godine kada je trejdovan do dana današnjeg Jang je bio lider tima. Hoksi su odlučili da mu ne ponude produženje ugovora prošlog leta, što je dodatno potpalilo spekulacije o trejdu koji se sada i desio.

Atlanta želi da okrene novu stranicu i da izgradi tim oko mladih igrača poput Džejlena Džonsona, Dojsona Danijela, Onjeke Okongvua, Zaharija Risašea...

