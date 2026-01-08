Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

08. 01. 2026. u 08:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Četvrtak

15.55 Al Hilal - Al Hazem 1 (1.14)

20.00 Atletiko Madrid - Real Madrid |1+&2+ (1.45)
20.45 Milan - Đenova 1 (1.47)

Ukupna kvota: 2.43

Al Hilal ne bi trebao imati problema protiv tima iz donjeg dela tabele na svom terenu.

Atletiko i Real igraju veoma zanimljive utakmice, na prvom ovosezonskom derbiju viđeno je sedam golova i očekujemo još jedan meč sa dosta pogodaka.

Ako želi da se bori za titulu Milan mora pobediti Đenovu i iskoristiti jučerašnji kiks Napolija protiv Verone.

