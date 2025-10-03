PIN ODLAZI U ISTORIJU: Stručnjaci smislili kako da plaćanje karticama postane lakše

PRILIKOM plaćanja karticom, bilo da biramo bakšiš ili odobravamo veći iznos, do sada smo morali da unesemo PIN.

Pritiskanje dugmadi ili upravljanje ekranom nije samo nezgodno, već i mesto gde se mikrobi lako nakupljaju. Tim sa Univerziteta Britanske Kolumbije stoga radi na alternativi.

Njihov pristup je da se karticom upravlja jednostavnim pokretima ruke, poput prevlačenja ili dodirivanja. Ovi pokreti bi trebalo da učine beskontaktna plaćanja jednostavnijim, higijenskijim i pristupačnijim, piše „Smart Un News“.

Princip je jednostavan: sa svakom transakcijom, kartica i terminal već razmenjuju radio-signale. Istraživači su koristili ove signale i dodali male kalemove uređaju. Ovo stvara sitne promene u magnetnom polju koje mu omogućavaju da prepozna da li je kartica pomerena ulevo ili je kratko dodirnuta.

Računarski program povezuje ove promene sa odgovarajućim pokretima. Može da prepozna do devet različitih gestova – uključujući prevlačenja u četiri smera, dvostruke dodire i kratka prevlačenja. U testovima, sistem je postigao tačnost od preko 90 odsto.

Sistem prepoznaje devet gestova, uključujući različite pravce prevlačenja, kratke dodire i skrolovanje. U testovima, tačnost prepoznavanja je bila oko 92 procenta, u zavisnosti od osobe. Dva gesta su bila malo teža za prepoznavanje (prevlačenje nagore, slobodno vertikalno kretanje), ali oznake ili promena položaja terminala mogu to da olakšaju.

Dodatni kalemovi na uređaju, koji omogućavaju prepoznavanje pravca, minimalno smanjuju signal.

Tehnologija se može ugraditi u terminale za ne više od 20 dolara po uređaju. Mnogi uređaji već imaju dovoljnu računarsku snagu, a postoji i mala i jeftina nadogradnja ako je potrebna.

Prema rečima vođe projekta Roberta Ksioa, mnogi terminali su već dobro opremljeni za ovu tehnologiju.

