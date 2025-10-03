EPS: Popust 7% za e-račun i plaćanje do 20. u mesecu

OD računa za oktobar sva domaćinstva koja papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim i plate ga na bilo koji način do 20. u mesecu dobijaju popust od sedam odsto.

Foto: EPS

„Elektroprivreda Srbije“ poziva građane da iskoriste ovu pogodnost i time zajednički damo doprinos očuvanju životne sredine – kaže Željko Nenadić, pomoćnik izvršnog direktora za snabdevanje u EPS.

On ističe da su domaćinstvima na raspolaganju još dve opcije popusta. Građani koji sami očitaju brojila i pošalju podatke „Elektrodistribuciji Srbije“ i potom račun plate do 20. u mesecu imaju pravo na popust od šest odsto. Takođe, tu je i dobro poznati popust od pet odsto za one koji račun izmire do 28. u mesecu.

- Prvi korak je da kupci izaberu elektronsku dostavu računa. To mogu da urade na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu www.eps.rs – objasnio je Nenadić. - Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu. Tako štede papir i svoje vreme i nema više čekanja poštara. Naredni korak je da izmire svoj račun do 20. u mesecu i ostvaruju popust od sedam odsto. Važno je da građani znaju da domaćinstvo može da ostvari samo jedan popust i sami odlučuju koji će od ponuđenih iskoristiti.

Prema rečima Nenadića, elektronski račun EPS već koristi oko 300.000 građana i oni ako žele da ostvare popust od sedam odsto treba samo da plaćaju svoje račune do 20. u mesecu.

Istovremeno, EPS daje podršku energetski ugroženim kupcima, koji mogu da ostvare dodatnih pet odsto popusta ako izmire svoje obaveze do 28. u mesecu. U skladu sa uredbom koju je Vlada Srbije usvojila prošle nedelje penzioneri sa najnižim primanjima do 27.711 dinara, kao i oni koji imaju brojilo na svoje ime, a pripadaju kategoriji borca, civilnog ili vojnog invalida, imaće popust od po 1.000 dinara od računa za oktobar do računa za mart. Ukoliko energetski ugroženi kupac troši više od 1.200 kWh mesečno, za potrošnju od 1.200 kWh do 1.600 kWh biće odobreno umanjenje računa kao da granica crvene zone nije promenjena.

Podrška za malu privredu

U EPS ističu da je od 1. oktobra garantovano snabdevanje otvoreno za sve preduzetnike, mala i mikro preduzeća. Na taj način EPS daje dodatnu podršku maloj privredi jer će ova grupa kupaca bez obzira na potrošnju moći da kupi električnu energiju po cenama definisanim na garantovanom snabdevanju. Na taj način, zavisno od sopstvene potrošnje električne energije, značajan broj preduzetnika, malih i mikro preduzeća ima mogućnost da umanji troškove za električnu energiju u odnosu na trenutne, a prvenstveno ima mogućnost izbora načina na koji će nabavljati energiju, na komercijalnom ili regulisanom tržištu.