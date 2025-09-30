OD SUTRA VANREDNO POVEĆANJE PLATA U OVIM SEKTORIMA Mali: Povećava se i minimalna zarada - od 1. decembra rastu i penzije
MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da će od sutra plate u prosveti i zdravstvu biti vanredno povećane za pet odsto, a minimalna zarada za 9,4 odsto.
Mali je rekao da su od početka godine plate u prosveti povećane za 11 odsto i podsetio da je prvo vanredno povećanje od pet odsto bilo 1. marta. ''Sada još pet odsto, a biće i povećanje od 1. januara naredne godine. Samo u ovoj godini ova tri povećanja kumulativno iznose 22,4 odsto. Dakle, 22,4 odsto povećanje plata zaposlenih u prosveti samo u ovoj godini. Ako se uzme u obzir da je prosečna inflacija ove godine negde oko četiri, ovo je značajno povećanje plata u prosveti'', rekao je Mali za RTS.
Naveo je da će sa ovim povećanjem plata zaposlenih u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno nastavnika u osnovnim i srednjim školama biti veća od 106.000 dinara. Mali je rekao da će prosečna plata medicinske sestre biti veća od 90.000 dinara, a da će osnovna primanja lekara-specijaliste bez dodataka preći 170.000 dinara.
- Ono što je suština naše politike godinama unazad je da podižemo životni standard građana Srbije, da oni kojima su povećanja najpotrebnija, ta povećanja i dobiju, a na ovaj način to i realizujemo - rekao je Mali.
On je ukazao da je prema poslednjim podacima iz jula ove godine prosečna zarada u Srbiji 931 evro, a da je 2012. godine bila oko 300 evra. Istakao je i da će u decembru ove godine prosečna zarada preći 1.000 evra na nivou cele Srbije.
- Očekujemo da bude oko 1.022 evra. Uprkos svim globalnim problemima, konfliktima, tarifama, carinskim ratovima, uprkos blokadama i tenzijama koje smo imali kod nas, država pokazuje stabilnost, snagu svojih javnih finansija i ostvaruje povećanje zarada - rekao je Mali.
Kada je reč o minimalnoj zaradi, Mali je rekao da je, osim vanrednog povećanja od 9,4 odsto, sa sindikatima i poslodavcima dogovoreno i redovno povećanje od 10,1 odsto od 1. januara naredne godine.
Mali je podstio da je minimalna zarade 1. januara ove godine uvećana za 13,7 odsto.
- Ovo vanredno povećanje je na 500 evra, a redovno povećanje od 1. januara naredne godine na 551 evro. Kumulativno to je povećanje od čak 37 odsto. Nikada se u istoriji nije desilo da se za godinu dana za 37 odsto poveća minimalna zarada - rekao je ministar.
Naveo je da u državnoj kasi ima novca za to i da se država drži fiskalnih pravila tako da ne ugrozi makroekonomsku stabilnost. Mali je rekao da je udeo javnog duga u BDP trenutno oko 44 odsto, a da je prosek eurozone 88-89 odsto.
- Drži javni dug pod kontrolom. A s druge strane činimo sve da pokažemo brigu prema ljudima, ono što je njima važno, da pokušamo da na takav način odgovorimo na izazove - rekao je Mali. Dodao je i da će od 1. decembra penzije biti povećane za 12,2 odsto.
(Tanjug)
