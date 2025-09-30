SATELITSKI SNIMAK USLOV ZA DOZVOLU: Predlogom novog Zakona o legalizaciji uređuju se obaveze i postupci za upis prava svojine

NOVIM predlogom zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, koji je Vlada Srbije uputila Narodnoj skupštini po hitnom postupku, moći će da se legalizuju zdanja ili delovi objekata koji su nikli bez građevinske dozvole, kao i kvadrati za koje je izdata privremena građevinska dozvola pre 13. maja 2003. godine.

Foto: Novosti

Zakonom se uređuju posebni uslovi, način i postupak za evidentiranje i upis prava na objektu i zemljištu ispod objekta, naknada za evidentiranje i pravne posledice.



- Predmet evidetiranja mogu biti i objekti, za koje su podnosioci zahteva po ranije važećim zakonima kojima se uređivao postupak ozakonjenja ishodovali pravnosnažno rešenje o ozakonjenju odnosno legalizaciji objekata, a koji nisu upisani u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima - piše u Predlogu zakona.

Bezbednost REPUBLIKA Srbija ne garantuje za bezbednost i sigurnost korišćenja objekta upisanog u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima po odredbama ovog zakona - piše u članu ovog zakona. - Vlasnik objekta, dela objekta, odnosno posebnog dela objekta u čiju korist bude upisano pravo svojine prihvata rizik korišćenja nepokretnosti koja je predmet upisa i odgovornost za eventualnu štetu prema trećim licima.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na zdanja koji su izgrađeni na građevinskom zemljištu i vidljivi su na satelitskim i ostalim snimcima izrađenim za teritoriju Srbije i nalaze se u bazi podataka koje vodi Agencija za prostorno planiranje i Republički geodetski zavod. U predlogu ovog akta se ističe da se svi postupci propisani odredbama i primenom ovog zakona smatraju hitnim.

Primena ovog zakona zasniva se na šest načela. To su dostupnost podataka, pravna sigurnost jer se faktičkim vlasnicima objekata omogućava se upis prava svojine zasnovan na potvrdi Agencije kao javnoj ispravi, prvenstvo u rešavanju s obzirom na to da se prijave zainteresovanih rešavaju prioritetno u odnosu na nepokretnosti za koje nije podneta prijava u skladu sa odredbama ovog zakona. Među načelima je i zaštite prava trećih lica i javnog interesa - evidentiranjem i upisom prava svojine na objektu štite se prava trećih lica, a uklanjanjem objekta izgrađenih suprotno javnom interesu, kako piše u zakonu, štite se interesi države i svih građana.

Foto: Novosti

Postupak evidentiranja nepokretnosti obavljaće se preko digitalne platforme koju uspostavlja Agencija na informatičkoj infrastrukturi Zavoda i uz tehničku podršku Zavoda i čini je dostupnim opštinama, odmah po stupanju na snagu ovog zakona.