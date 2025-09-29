"ZAKON O LEGALIZACIJI JE ZA SVE SAMO NE ZA TAJKUNE" Mali odgovorio Nikeziću i Šoškiću: Oni su ti koji su prodali NIS za male pare (VIDEO)

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali obratio se na konferenciji za medije, kako bi, kako je istakao, odgovorio na besmislene laži koje su juče izneli "bajni ekonomisti Dušan Nikezić i Dejan Šoškić".

Foto: Printscreen





- Za vreme mandata Dejana Šoškića kao guvernera Narodne banke kurs dinara u odnosu na evro skočio je sa 81 na 113, 114, 115 dinara. To je ono vreme kada smo svi gledali zadnje stranice novina, gledali kurs, i kada smo menjali dinare u evre kako bi se zaštitili od visoke inflacije, koja je tada bila dvocifrena, i od toga da se iz dana u dan menjao devizni kurs. To je sve zasluga Dejana Šoškića, koji se eto juče našao pozvanim da govori o ekonomskim temama važnim za građane Srbije. Tokom mandata Šoškića nismo imali skoro nikakvih stranih direktnih investicija - kazao je.

- Druga osoba je Nikezić, osoba koja je od 2008. do 2012. godina imala šest državnih funkcija, čovek koji je žario i palio i vodio javne finansije zajedno sa svojim ocem, prijateljima. To je vreme bilo kada nam je država bila pred bakorotom, kada je njegov šef Dragan Đilas prihodovao 619 miliona evra na račun građana, vreme kada je pola miliona ljudi ostalo bez posla, kada su fabrike bile zakatančene, to je vreme kada je stopa nezaposlenosti bila 25,9 odsto, svaki četvrti nije imao posao - naveo je ministar.

- To su ljudi koji su potpuno ekonomski uništili zemlju - dodao je Mali.

Tema legalizacija

Govoreći o novom zakonu o legalizaciji, ministar kaže da on nikako nije okrenut ka tajkunima.

- Novi zakon je za sve, samo ne za tajkune. Za obične građane koji imaju stambene jedinice, kako bi im olakšali. Da građani budu svoj na svome. Ovde se radi u ispravljanju višedecenijske nepravde, kada su obični građani u pitanju. Inače, prvi zakon o legalizaciji donet je 2003. godine, u doba kada su zemlju vodili Đilas i ljudi iz Demokratske stranke. Sada je problem što mi sprovodimo na potpuno drugačiji način, digitalizovano, novi zakon, upravo razmišljajući o interesu građana. Mi ne planiramo u prihodima neke velike brojke, kada je legalizacija u pitanju. Imamo 460 milijardi na računu, potpuno smo likvidni - kazao je ministar.

Tema NIS

Druga tema je situacija sa Naftnom industrijom Srbije.

- Privatizacija NIS bila je 2009. godine, upravo za mandata Dušana Nikezića, Dragana Đilasa, Mirka Cvetkovića i ljudi iz DS. Tada su NIS sa 500 pumpi, sa svim nalazištima nafte i gasa, sa rafinerijama, svim ostalim prodali Rusima za 400 miliona evra. Ljudi koji su nam napravili problem, ti ljudi se sada našli pozvanim da diskutuju o tome. Niko od njih nema rešenje, kao što i nemaju ni za jedan ekonomski problem, osim da brinu o svojim džepovima - ističe Mali.

Ministar navodi da kritike dolaze upravo od onih koji su taj problem stvorili 2009. kada su za, kako je naveo, male pare prodali kompaniju Rusima.

- Jednostavno je neverovatno kako u njih ide taj sistem laži i obmana. Verovatno su stajali ispred ogledala, ponovili to više puta sami sebi i onda počeli u to da veruju. Ali meni je važno da građani Srbije znaju pravu istinu i o zakonu o legalizaciji i o Ekspu i o Naftnoj industriji Srbije i o maržama - rekao je ministar Mali.

- Ono što je predsednik uspeo da uradi, da pomerimo za 7-8 dana datum primene sankcija, kako bi razgovarali i pronašli adekavtno rešenje. Sigurno je da ćemo učiniti sve da energetska stabilnost bude sačuvana - istakao je.

Tema Ekspo

Treća tema je Ekspo.

- Nikezić je za Ekspo rekao da je u pitanju sporedna izložba. Pa nije to sporedna izložba, za to su se borili i Amerikanci i Španci i Argentina i Tajland. Najveći broj zemalja sveta dao je svoje poverenje našoj Srbiji. Za nas je taj Ekspo 2027. godine najveća razvojna šansa ikada - kazao je Mali.

On je dodao se pod "kišobranom" Ekspa definisao program "Skok u budućnost 2027", koji se odnosi na više od 300 projekata širom zemlje.

- Podižemo plate, penzije, minimalnu zaradu. Očekujemo tri ili četiri miliona posetilaca tokom Ekspa, ali takođe i da podignemo kvalitet infrastrukture kako bismo i generacijama koje dolaze, a na kraju krajeva i svim građanima Srbije u ovom trenutku omogućili bolji i kvalitetniji život. Dakle, to je gospodine Nikeziću, suština Ekspa - kazao je Mali.

Osvrćući se na Nikezićevu tvrdnju da se projekti rade bez tendera, Mali je istakao da je to laž.

- Imate tendersku proceduru za sve te projekte. Imate samo u Ekspu već 62 tenderske procedure koje su završene. I tako, jedna laž sustiže drugu, jedna besmislena tvrdnja sustiže drugu besmislenu tvrdnju - naveo je ministar Mali.

- Tako jedna laž sustiže drugu. Onda su govorili o merama vlade, koje se usmerene ka boljem životnom standardu građana. Efekat toga već vidite u maloprodajnim lancima. Njima smeta zašto su ograničene marže. Jednostavno ti ljudi ne razumeju ono što je za nas važno, a to su ljudi. Osim toga da su govorili kako podržavaju blokade i one koji ne žele da uče... Danas odgovornom ekonomskom politikom plate su 930-940 evra, u proseku, ide vanredno povećanje plata u zdravstvu i prosveti, povećanje penzija, minimalne zarade, pri čemu nismo zaustavili nijednu jedinu investiciju - kaže ministar Mali i dodaje da je važno da građani znaju istinu.

Ministar je izjavio da su ekonomske mere koje su na snazi od 1. septembra uticale na stopu inflacije, a da će uskoro izaći sa preciznim rezultatima na koji način je smanjenje cena uticalo na stopu inflacije.

- Ja sam malopre završio sastanak sa guvernerkom, vrlo brzo ćemo izaći sa preciznim podacima koliko je smanjenje cena uticalo na stopu inflacije. Da sačekamo još par dana da akumuliramo podatke, guvernerka je rekla da je vrlo zadovoljna - rekao je.

- Moja poruka lažnim ekonomistima - samo vi, gospodo, radite svoj posao, opravdajte Đilasov novac, a mi ćemo svakodnevno rešavati probleme građana Srbije. Svaki dinar se ulaže u ono što je interes građana Srbije - kazao je.