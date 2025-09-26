TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

VODEĆI Web3 nekustodijalni novčanik Best Wallet (BEST) prikupio je preko 16 miliona dolara u svojoj pretprodaji, u vreme kada se veliki kripto novčanici pripremaju da lansiraju sopstvene tokene.

Promo

MetaMask, Base mreža kompanije Coinbase i Rainbow ili su potvrdili planove ili se pripremaju za uvođenje svojih nativnih tokena.

Ipak, Best Wallet je već preuzeo vođstvo. Njegov nativni token, BEST, nalazi se u centru ekosistema – smanjuje naknade, omogućava prinose kroz staking agregatore i služi kao ulaz u nadolazeće funkcionalnosti koje će uskoro biti dostupne.

Posetite Best Wallet

Da li bi brz uspeh Best Wallet-a mogao inspirisati druge da ga slede? Bilo da je slučajno ili inspirisano, rast Best Wallet-a deluje usklađeno sa drugim novčanicima koji naglo kreću ka svojim tokenima.

Jedna stvar je sigurna: Best Wallet je već WalletConnect sertifikovan, što je znak kredibiliteta koji garantuje najviše standarde za korisničko iskustvo, sigurnost, interoperabilnost i implementaciju funkcionalnosti.

Za one koji žele da obezbede tokene iz novčanika koji je pokrenuo ovu talas lansiranja, trenutna runda pretprodaje zatvara se za samo 32 sata, sa BEST još uvek dostupnim po ceni od 0,025685 dolara pre sledećeg povećanja cene.

Planovi za tokene se pojavljuju u svetu novčanika

Prostor novčanika se menja dok se glavni igrači pripremaju da tokenizuju svoje ekosisteme. MetaMask, najčešće korišćen nekustodijalni novčanik u Web3, dugo je nagoveštavao lansiranje nativnog tokena, a matična kompanija Consensus je konačno potvrdila planove.

Očekuje se da token omogući upravljanje, podsticaje i rast ekosistema, ali višegodišnja spekulacija pokazuje koliko je MetaMask bio oprezan u usklađivanju modela sa ogromnom bazom korisnika.

Ethereum (ETH) novčanik Rainbow takođe je potvrdio da će lansirati token RNBW u četvrtom kvartalu, vezan direktno za svoj dugogodišnji program bodova. Uz lansiranje tokena, Rainbow preuređuje svoju aplikaciju sa preciznijim grafikama, realnim vremenom cena i planovima za perps trgovanje unutar novčanika kroz Hyperliquid.

Coinbase, kroz svoju Base Layer-2 mrežu, takođe istražuje nativni token. Izvršni direktori, poput kreatora Base-a Jesse-a Pollaka, naveli su da bi to ubrzalo decentralizaciju, podržalo graditelje i dalo mreži sopstveni identitet van ETH. Ipak, još uvek nema definisanih rokova niti tokenomike, dok regulatorna jasnoća ostaje glavni problem.

Tržište je brzo podržalo tokene novčanika, sa spekulacijama o mogućem simbolu za MetaMask – mnogi očekuju da bude MASK.

Dok spekulacije rastu oko MetaMask-a, Rainbow-a i Base-a, Best Wallet je već postavio standard, a rani korisnici su već uložili 16 miliona dolara kroz prodaju nativnog tokena BEST.

Unutrašnja upotreba BEST tokena

Token BEST pokreće ceo ekosistem Best Wallet-a, sa funkcijama koje obuhvataju naknade za transakcije, upravljanje, staking i ekskluzivne pogodnosti.

Držanje BEST-a donosi još veće benefite. Naknade za transakcije su smanjene ne samo za operacije unutar novčanika, već i preko integrisanog decentralizovanog menjača (DEX), što znači da korisnici zadržavaju više od svake trgovine i transfera.

Upotreba će se dodatno širiti sa nadolazećim uslugama. BEST Card, debitna kartica povezana sa aplikacijom novčanika za svakodnevnu potrošnju, omogućiće korisnicima da kupuju direktno u kriptovalutama.

U trećoj fazi roadmap-a, Best Wallet planira uvođenje trgovanja derivatima, čime BEST dobija još veću ulogu u otključavanju naprednih funkcionalnosti.

Na DeFi strani, BEST omogućava veće prinose kroz uskoro lansirani staking agregator, koji prikuplja najbolje yield-ove i povećava ih za vlasnike tokena.

Pored toga, Best Wallet već ima sopstveni staking protokol za BEST , sa dinamičnim APY-jem od 83%.

Na kraju, očekuje se da BEST nosi i upravljačka prava koja će vlasnicima omogućiti uticaj na budućnost novčanika i direktno mišljenje o njegovoj evoluciji.

Van vizije Super App-a: prednost Best Wallet-a

CEO Coinbase-a Brain Armstrong je nedavno izjavio za Fox bussiness da berza želi da pređe iz uloge samo trgovačke platforme u „super aplikaciju“ sposobnu da zameni tradicionalne banke sa kompletnim finansijskim uslugama.

Kripto berza sa sedištem u SAD već nudi debitnu karticu i ima ambiciju da trguje kripto hartijama od vrednosti, robama i tradicionalnim akcijama pod jednom licencom. Takođe planira pojednostavljenje pravila čuvanja sredstava, omogućavanje tokenizacije akcija i stvaranje izuzetaka za lansiranje projekata – ali za sada su većina ovih planova u fazi pripreme.

Best Wallet, s druge strane, već se kreće brže. Njegovih 250.000 aktivnih korisnika koristi funkcionalnosti u realnom vremenu, uključujući nativni decentralizovani menjač, a još više funkcionalnosti je u pripremi.

Roadmap uključuje trgovanje derivatima, analitiku tržišta, upravljanje portfoliom, MEV zaštitu i automatske naloge poput DCA kupovina i prodaja. Tim daje prioritet širokoj podršci za lance – preko 60 mreža – uz napredne sisteme protiv prevara radi zaštite korisnika.

Prava prednost Best Wallet-a u odnosu na berzu poput Coinbase-a jeste njegov nekustodijalni model.

Korisnici kontrolišu svoje privatne ključeve, eliminišući centralizovane tačke rizika. Sa Fireblock-ovom MPC-CMP tehnologijom koja deli privatne ključeve u šifrovane delove raspoređene među različitim entitetima, Best Wallet uklanja bilo koju jedinstvenu tačku neuspeha.

Takav nivo sigurnosti je ključan u okruženju gde su centralizovane berze česti ciljevi – što je pokazao i mega-hack Bybit-a ranije ove godine.

Pridružite se BEST pretprodaji pre nego što sve završi

Pretprodaja Best Wallet-a je još u toku, ali možda ne još dugo. Da biste dobili BEST po pretprodajnoj ceni, posetite zvanični sajt Best Wallet pretprodaje i kupite BEST direktno u aplikaciji koristeći bankovnu karticu, ili zamenu ETH ili USDT.

Best Wallet je dostupan za preuzimanje na Google Play i Apple App Store.

Ostanite povezani sa zajednicom na X, Telegram-u i Discord-u.

Posetite Best Wallet