SUPRUGA PALOG BORCA ZADOVOLJNA MERAMA DRŽAVE: Verujem Vučiću (VIDEO)
PENZIONERKA Žikica Bradara iz Negotina, supruga palog borca, zadovoljna je novim ekonomskim merama države.
- Država razmišlja o svima - navela je ona.
Ističe da, kada ode u prodavnicu, kao nedavno sa komšinicom, račun bude mnogo manji nego prošlog meseca.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tvrdi da joj više nije bitno da li je jeftina ili skupa struja.
- Uvek ima taj popust koji je, meni bar, vredan - nevela je ona.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kaže da veruje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
- Ono što obećamo građanima Srbije, to i ispunimo. Uvek uz svoj narod - napisao je Vučić na Instagramu uz snimak Žikice.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)