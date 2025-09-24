SUPRUGA PALOG BORCA ZADOVOLJNA MERAMA DRŽAVE: Verujem Vučiću (VIDEO)

PENZIONERKA Žikica Bradara iz Negotina, supruga palog borca, zadovoljna je novim ekonomskim merama države.

Foto: Printskrin

- Država razmišlja o svima - navela je ona.

Ističe da, kada ode u prodavnicu, kao nedavno sa komšinicom, račun bude mnogo manji nego prošlog meseca.

Tvrdi da joj više nije bitno da li je jeftina ili skupa struja.

- Uvek ima taj popust koji je, meni bar, vredan - nevela je ona.

Kaže da veruje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Ono što obećamo građanima Srbije, to i ispunimo. Uvek uz svoj narod - napisao je Vučić na Instagramu uz snimak Žikice.