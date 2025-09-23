TELEKOM SRBIJA NE PRODAJE BAZNE STANICE, VEĆ KUPUJE 6.000 NOVIH! Lučić raskrinkao novu kampanju laži

Ne samo da nećemo prodati bazne stanice, već ćemo nabaviti još 6.000 najmodernijih, u cilju razvoja 5G mreže, poručio je danas generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić. Reagujući na novu kampanju neistina i uvreda, koje se šire preko televizija u vlasništvu Junajted Medije, prvi čovek Telekoma bio je potpuno jasan.

Foto Z. Jovanović

- Sedam godina su govorili da propadamo, da nemamo za plate i slično, a na kraju mi smo kupili njihov biznis i zacementirali Telekom Srbija kao apsolutnog lidera telekomunikacija kako u našoj zemlji tako i na čitavom Zapadnom Balkanu. Istina uvek bude jača od svake laži i uvek na kraju pobedi. Iako je mnogo evropskih operatera to uradilo, mi nikada nećemo izdvojiti bazne stanice i ni jedan deo infrastrukture Telekoma, poput optičke mreže koju koristi i naša konkurencija. Mi ne samo da nećemo prodati bazne stanice, već ćemo kupiti još 6.000 najmodernijih, plus ćemo do 2030. godine dodati još 1.300 novih lokacija, a sve to u cilju snažnog razvoja 5G mreže. Jedino što u konsolidaciji Telekoma radimo jeste da izdvajamo građevinske radove, mi se ne bavimo građevinom već telekomunikacijama, prosto rečeno, fokusiramo se na ono što je naš posao. Imamo najmoćniju optičku infrastrukturu i najmodernije bazne stanice i nikada, ponavljam - nikada, nećemo ih izdvojiti ni prodati. To sam rekao još pre dve godine, isto kažem i sada - naglasio je Vladimir Lučić u razgovoru za TV Prva.



Sjajni brojevi Telekoma za 2025. Telekom Srbija će i ove godine da nadmaši sopstvene poslovne rekorde. - Projekcije na osnovu prve polovine godine pokazuju da ćemo 2025. da završimo sa skoro 2,2 milijarde prihoda i sa EBITDA (operativni profit) od 1,2 milijarde evra. Kada smo 2018. krenuli sa projektom velike transformacije kompanije, imali smo manje od 300 miliona evra operativni profit, tako da smo ga povećali čak četiri puta, dok smo prihode duplirali. To nijedan operater u Evropi nije uradio, ni blizu. Pola je realizovano kroz akvizicije, a pola prirodnim rastom, gde je posebno značajna naša veoma uspešna strategija širenja na dijasporu, koja donosi nove korisnike i nove izvore prihoda - objasnio je Vladimir Lučić.

- A posle manje od dve godine upravo to se dogodilo. Inače, navikao sam na njihove napade, koji traju još od 2018. godine. Sada su praktično počeli da se takmiče ko će više i jače da me uvredi na nekom ličnom nivou. A svaku takvu uvredu mediji koji se predstavljaju kao “profesionalni” i “objektivni” jedva dočekaju da prenesu. Prodali su biznis, ali su im političke agende ostale nepromenjene. Ali, mene to ne dotiče. Jedino važno jeste da je Telekom Srbija ubedljivi pobednik tržišne utakmice i apsolutni lider u zemlji i regionu - izjavio je Lučić.

Prvi čovek Telekoma nedavno se vratio iz još jedne zvanične posete Vašingtonu, gde je razgovarao sa predstavnicima Stejt departmenta i Ministarstva trgovine.

- Praktično na svaka tri meseca idem u SAD i svaka poseta je sve bolja i bolja. Uporni smo da ostvarimo dobar odnos sa Stejt departmentom i Ministarstvom trgovine, koji su za nas nadležni. Trampova administracija postavila je ljude i na nivoima koji se direktno bave Srbijom i Telekomom, a oni veoma prijateljski nastupaju. Aktuelna poseta predsednika Aleksandra Vučića Njujorku zato dolazi u pravom trenutku i siguran sam da će biti izuzetno uspešna - naglasio je Vladimir Lučić.

Širenje TV Euronjuz i Njuzmaks Medijski portfolio Telekoma Srbija postao je bogatiji za još jednog člana. - Juče sam bio u Crnoj Gori, na svečanosti “lansiranja” TV Euronjuz u toj zemlji. Licencu smo proširili sa Srbije na Crnu Goru i BiH, što je svakako vrlo važan korak. Na svečanosti su bili i vlasnici čitave međunarodne mreže Euronjuza. Još dalje smo otišli sa TV Njuzmaks, gde smo, pored naše zemlje i regiona, dobili licencu za praktično celu istočnu Evropu. U aprilu 2026. startuje Njuzmaks Poljska, sa centralom u Beogradu, što je možda i najbolja potvrda kako profesionalizma naših televizija, tako i ogromnog poverenja koje američki i evropski partneri imaju u Telekom Srbija - naglasio je Vladimir Lučić.

Među ključnim temama razgovora koje je Lučić imao u SAD bili su licenca za Telekom Srbija na KiM i diskriminacija koju srpski operater doživljava od Kurtijevog režima, saradnja sa američkom državnom izvozno-uvoznom Eksim bankom, partnerstva sa tehnološkim gigantima kao što su Amazon i Meta, potencijalna ulaganja američkih investitora u startapove koje Telekom podržava, kao i razvoj aktivnosti srpske kompanije u domenima “sajber sekjuritija” i veštačke inteligencije.

- Poseta je dokazala veliki ugled Telekoma Srbija u Vašingtonu. Našu kompaniju i u EU i u SAD doživljavaju kao nosioca razvoja 5G mreže i uopšte digitalne ekonomije na celom Zapadnom Balkanu, gde smo njihov ekskluzivni partner - zaključio je Vladimir Lučić.