Ekonomija

DRŽAVA DAJE PARE: Na račun leže 20.000 dinara, poznato i kome

В.Н.

16. 09. 2025. u 17:15

PRIJAVA poljoprivrednih gazdinstava za subvencije od 20 hiljada dinara po grulu za uzgoj teladi traje do 30. septembra 2025. godine

ДРЖАВА ДАЈЕ ПАРЕ: На рачун леже 20.000 динара, познато и коме

Foto: Profimedia

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je javni poziv za subvencije za krave za uzgoj teladi od 20.000 dinara po grlu koji je otvoren je do 30. septembra 2025. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Uslov je i da je lice u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to za kravu oteljenu u periodu od 1. aprila prethodne kalendarske godine do 31. marta tekuće kalendarske godine.

Pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prijave za subvencije se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, piše Kurir.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SISTEM JE VRŠIO PRITISAK: Toni kupio lažnu kovid potvrdu- dao mito medicinskoj sestri?

"SISTEM JE VRŠIO PRITISAK": Toni kupio lažnu kovid potvrdu- dao mito medicinskoj sestri?