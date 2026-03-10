A ONDA MUK! Sramna reakcija Amerikanaca nakon divljačkog udaranja Nikole Jokića (VIDEO)
Košarkaši Denvera poraženi su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu od Oklahome 126:129, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).
Srpski centar Nikola Jokić je predvodio Denver sa 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, što je njegov 24. tripl-dabl u sezoni i ukupno 188. u karijeri.
Senku na spektakularan meč, koji su prethodne noći odigrali Oklahoma i Denver, bacio je novi sramni potez igrača Tandera Lua Dorta.
Podsećanja radi, pre desetak dana Dort je namerno sapleo Jokića zbog čega je zaradio isključenje, a sada ga je rukom udario po licu. A nakon novog prljavog poteza usledila je sramna opaska komentatora, koji je Jokića optužio za "floping".
"Da li me zezate? Nije ga čak ni udario u lice. Pogledajte ovo ljudi, imam šou za vas. Pogledajte, moram da vam pokažem. Obilazi oko bloka, dosuđen je faul, a sudije proveravaju da li ima kriterijuma za namernu ličnu grešku".
Naravno, nakon usporenog snimka, na kom se jasno moglo videti kako Dort udara po licu Srbina, u studiju je zavladala potpuna tišina...
Neprimerena reakcija američkog komentatora, koji je uživo prenosio meč između Oklahome i Denvera, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama. Umesto da osudi prljav potez košarkaša Oklahome Lua Dorta, komentator je u prenosu sramno isprozivao Nikolu Jokića.
Preporučujemo
PA, DOKLE VIŠE? Nasilnik Dort je ponovo brutalno udario Nikolu Jokića (VIDEO)
10. 03. 2026. u 06:41
NIKOLA JOKIĆ CITIRAO HRVATA! To je najjača rečenica ikada
09. 03. 2026. u 13:21
ZAGARANTOVANI GOLOVI? Spektakl na "Sent Džejmsis parku" bi trebao da obiluje velikim brojem pogodaka
"SENT Džejmsis park" će u utorak ponovo biti domaćin evropskog spektakla, pošto Njukasl dočekuje Barselonu (21.00) u prvom meču osmine finala Lige šampiona. Biće to drugi duel ova dva kluba na istom stadionu u poslednjih šest meseci, ali je ovaj daleko bitniji od prvog koji je pripao Kataloncima rezultatom 2:1.
10. 03. 2026. u 07:10
ŠTA ĆE REĆI JELENA?! Evo šta je Arina Sabelnka radila Novaku Đokoviću u Indijan Velsu (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za ATP Indijan Vels 2026, turnir na kome danas nastupa i Novak Đoković, nisu uobičajene.
09. 03. 2026. u 15:39
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (3)