Košarka

A ONDA MUK! Sramna reakcija Amerikanaca nakon divljačkog udaranja Nikole Jokića (VIDEO)

Новости онлине

10. 03. 2026. u 08:00

Košarkaši Denvera poraženi su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu od Oklahome 126:129, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

А ОНДА МУК! Срамна реакција Американаца након дивљачког ударања Николе Јокића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Srpski centar Nikola Jokić je predvodio Denver sa 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, što je njegov 24. tripl-dabl u sezoni i ukupno 188. u karijeri.

Senku na spektakularan meč, koji su prethodne noći odigrali Oklahoma i Denver, bacio je novi sramni potez igrača Tandera Lua Dorta.

Podsećanja radi, pre desetak dana Dort je namerno sapleo Jokića zbog čega je zaradio isključenje, a sada ga je rukom udario po licu. A nakon novog prljavog poteza usledila je sramna opaska komentatora, koji je Jokića optužio za "floping".

"Da li me zezate? Nije ga čak ni udario u lice. Pogledajte ovo ljudi, imam šou za vas. Pogledajte, moram da vam pokažem. Obilazi oko bloka, dosuđen je faul, a sudije proveravaju da li ima kriterijuma za namernu ličnu grešku".

Naravno, nakon usporenog snimka, na kom se jasno moglo videti kako Dort udara po licu Srbina, u studiju je zavladala potpuna tišina...

Neprimerena reakcija američkog komentatora, koji je uživo prenosio meč između Oklahome i Denvera, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama. Umesto da osudi prljav potez košarkaša Oklahome Lua Dorta, komentator je u prenosu sramno isprozivao Nikolu Jokića.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

IRANCI TRAMPU: Mi određujemo KRAJ rata! TRAMP PRETI: Smrt, vatra i bes će vladati nad njima!
Svet

0 0

IRANCI TRAMPU: "Mi određujemo KRAJ rata!" TRAMP PRETI: "Smrt, vatra i bes će vladati nad njima!"

IRANSKI tvrdolinijaši u ponedeljak su izašli na ulice kako bi proglasili svoju odanost novom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju, čiji je uspon ugasio nade da će se rat na Bliskom istoku uskoro završiti. Rat danas ulazi u 11. dan, a osim nevinih žrtava ogromne posledice mogu se osetiti na tržištu. Došlo je do velikog rasta cena nafte i naglog pada berzi zbog zatvaranja Hormuškog moreuza.

10. 03. 2026. u 08:34

Komentari (3)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET SE SMEJE HRVATSKIM NAVIJAČIMA: O ovoj sceni sa Hajduk Split - Dinamo Zagreb priča planeta! (FOTO)

CEO SVET SE SMEJE HRVATSKIM NAVIJAČIMA: O ovoj sceni sa Hajduk Split - Dinamo Zagreb priča planeta! (FOTO)