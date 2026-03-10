A ONDA MUK! Sramna reakcija Amerikanaca nakon divljačkog udaranja Nikole Jokića (VIDEO)

Košarkaši Denvera poraženi su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu od Oklahome 126:129, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Foto: Printskrin

Srpski centar Nikola Jokić je predvodio Denver sa 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, što je njegov 24. tripl-dabl u sezoni i ukupno 188. u karijeri.

Senku na spektakularan meč, koji su prethodne noći odigrali Oklahoma i Denver, bacio je novi sramni potez igrača Tandera Lua Dorta.

Podsećanja radi, pre desetak dana Dort je namerno sapleo Jokića zbog čega je zaradio isključenje, a sada ga je rukom udario po licu. A nakon novog prljavog poteza usledila je sramna opaska komentatora, koji je Jokića optužio za "floping".

"Da li me zezate? Nije ga čak ni udario u lice. Pogledajte ovo ljudi, imam šou za vas. Pogledajte, moram da vam pokažem. Obilazi oko bloka, dosuđen je faul, a sudije proveravaju da li ima kriterijuma za namernu ličnu grešku".

Naravno, nakon usporenog snimka, na kom se jasno moglo videti kako Dort udara po licu Srbina, u studiju je zavladala potpuna tišina...

Neprimerena reakcija američkog komentatora, koji je uživo prenosio meč između Oklahome i Denvera, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama. Umesto da osudi prljav potez košarkaša Oklahome Lua Dorta, komentator je u prenosu sramno isprozivao Nikolu Jokića.

OKC commentator accusing Jokic of flopping on the Lu Dort flagrant got me IN TEARS



“Are you kidding me…He didn’t even get hit in the face! Take a look at this folks, I gotta show it to ya.”



Replay CLEARLY shows Dort hitting Jokic in the face and there is COMPLETE SILENCE 😂🤣 https://t.co/lEVC2hjV0K pic.twitter.com/SguLc1TS8t — Hater Report (@HaterReport) March 10, 2026