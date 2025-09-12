Ekonomija

VELIČANSTVENO! Ovo su projekti koji će promeniti lice Beograda (FOTO)

В.Н.

12. 09. 2025. u 15:12

MINISTAR finansija Siniša Mali danas je tokom obilaska radova na izgradnji novog Savskog mosta pokazao projekte koji će promeniti lice Beograda.

ВЕЛИЧАНСТВЕНО! Ово су пројекти који ће променити лице Београда (ФОТО)

Foto: Printskrin

- Jedan projekat, jedna ideja, vuku drugu - rekao je ministar.

- Radi se novi most koji će biti simbol Beograda i Srbije. Mnogo veći saobraćaj će biti. Već na novobeogradskoj strani šipovi su završeni. Čelična konstrukcija već polako stiže iz Kine. Most će imati po dve trake u oba smera, dve pruge za tramvajski saobraćaj, plus biciklisti, plus pešaci. Pokušaćemo da sa lukom starog mosta povežemo Zemunski kej i Lido - istakao je Mali.

Ministar je pokazao i nekoliko slika projekata koji se planiraju - jarbol visok 85 metara, akvarijum, novi Prirodnjački muzej... Kako izgledaju projekti pogledajte na priloženim fotografijama:

Foto: Фото: Принтскрин

POGLEDAJ GALERIJU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČEKALI VELIKU ZARADU, OSTALI PRAZNI RAČUNI: Urušila se još jedna piramidalna prevara
Ekonomija

0 1

ČEKALI VELIKU ZARADU, OSTALI PRAZNI RAČUNI: Urušila se još jedna piramidalna prevara

NARODNOJ banci Srbije (NBS) nisu se obraćali građani naše zemlje koji su izgubili uloženi novac u piramidalnoj šemi na XUEX platformi, kažu za "Novosti" u NBS. Hrvatska policija sprovodi kriminalističku istragu nakon što se prošlog petka urušila ova prevarantska digitalna platforma iza koje stoji izvesna Eg investment group. Njihovi mediji prenose da su računi hiljada lakovernih Hrvata, koji su očekivali brzu zaradu, preko noći ispražnjeni, a mnogi od njih su ostali i bez životne ušteđevine.

12. 09. 2025. u 08:12

Politika
Tenis
Fudbal
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor