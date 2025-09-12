VELIČANSTVENO! Ovo su projekti koji će promeniti lice Beograda (FOTO)
MINISTAR finansija Siniša Mali danas je tokom obilaska radova na izgradnji novog Savskog mosta pokazao projekte koji će promeniti lice Beograda.
- Jedan projekat, jedna ideja, vuku drugu - rekao je ministar.
- Radi se novi most koji će biti simbol Beograda i Srbije. Mnogo veći saobraćaj će biti. Već na novobeogradskoj strani šipovi su završeni. Čelična konstrukcija već polako stiže iz Kine. Most će imati po dve trake u oba smera, dve pruge za tramvajski saobraćaj, plus biciklisti, plus pešaci. Pokušaćemo da sa lukom starog mosta povežemo Zemunski kej i Lido - istakao je Mali.
Ministar je pokazao i nekoliko slika projekata koji se planiraju - jarbol visok 85 metara, akvarijum, novi Prirodnjački muzej... Kako izgledaju projekti pogledajte na priloženim fotografijama:
