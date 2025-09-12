VELIČANSTVENO! Ovo su projekti koji će promeniti lice Beograda (FOTO)

MINISTAR finansija Siniša Mali danas je tokom obilaska radova na izgradnji novog Savskog mosta pokazao projekte koji će promeniti lice Beograda.

Foto: Printskrin

- Jedan projekat, jedna ideja, vuku drugu - rekao je ministar.

- Radi se novi most koji će biti simbol Beograda i Srbije. Mnogo veći saobraćaj će biti. Već na novobeogradskoj strani šipovi su završeni. Čelična konstrukcija već polako stiže iz Kine. Most će imati po dve trake u oba smera, dve pruge za tramvajski saobraćaj, plus biciklisti, plus pešaci. Pokušaćemo da sa lukom starog mosta povežemo Zemunski kej i Lido - istakao je Mali.

Ministar je pokazao i nekoliko slika projekata koji se planiraju - jarbol visok 85 metara, akvarijum, novi Prirodnjački muzej... Kako izgledaju projekti pogledajte na priloženim fotografijama: