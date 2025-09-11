U OVOM SEKTORU PLATE SU NAJVEĆE: Evo koliko para im je leglo na račune

TOKOM juna meseca najveću prosečnu zaradu imali su zaposleni u sektoru informisanja i telekomunikacija, i to od 326.580 dinara, ukazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Ilustracija

Prosečna zarada u istom sektoru je u junu 2024. godine iznosila 307.228 dinara.

Iza sektora informisanja i telekomunikacija slede sektori finansijske delatnosti i delatnost osiguranja sa zaradom od 222.550 dinara, kao i sektor stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti sa zaradom od 188.600 dinara.

Najmanje zarade u junu uočene su u sektoru usluge smeštaja i ishrane, gde je zarada bila 90.112 dinara. Iako najniže, zarade su i u ovom sektoru povećane u odnosu na isti period naredne godine, kada je bilo 79.526 dinara.

Pad ukupne registrovane zaposlenosti uočen je u odnosu na prethodni mesec, i to za 14.894 lica, navodi se u mesečnom statičkom biltenu Republičkog zavoda za statistiku.

Kod pravnih lica je broj zaposlenih u radnom odnosu smanjen za 10.829 lica, a kod preduzetnika je povećan za 1.080 lica.

Prosečna bruto zarada u Srbiji je u 6. mesecu 2025. godine iznosila 147.947 dinara, a prosečna zarada bez poreza i doprinosa 107.075 dinara.

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio 2,1 odsto, a najznačajniji rast brudo dodate vrednosti u drugom kvartalu 2025. godine zabeležen je, posmatrano po delatnostima, a u odnosu na isti period prethodne godine, u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama od tri odsto i u sektoru informisanja i komunikacija od 5,9 odsto.