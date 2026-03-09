"ALBANEZE, ODMAH!" Čim je čuo za ovu posledicu napada na Iran, Donald Tramp nije hteo da čeka ni trenutak!

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao ono što su uradile iranske fudbalerke, pa je to čak dovelo i do toga da reaguje predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

On je, naime, pozvao australijskog premijera Entonija Albanezea da celom iranskom ženskom fudbalskom timu odobri azil, navodeći da bi njihov povratak u Iran nakon učešća na Azijskom kupu za žene (AFC), koji se održava u Australiji, mogao da ih dovede u opasnost.



"Pet njih je već zbrinuto, a ostale su na putu. Neke, međutim, smatraju da moraju da se vrate jer su zabrinute za bezbednost svojih porodica, uključujući pretnje članovima porodice ako se ne vrate. U svakom slučaju, premijer (Albaneze) radi veoma dobar posao kada je u pitanju ova prilično delikatna situacija", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Pet članica ženske fudbalske reprezentacije Irana prethodno je zatražilo azil u Australiji nakon što su napustile timski smeštaj.

Prema navodima, fudbalerke Fateme Pasandide, Zahra Ganbari, Zahra Sarbali, Atefe Ramazanzade i Mona Hamudi nalaze se pod zaštitom policije i razmatraju mogućnost dobijanja azila, navodi australijski javni servis ABC.

One su ranije privukle pažnju nakon što su odbile da pevaju himnu Irana uoči utakmice protiv reprezentacije Južne Koreje, posle čega su, prema izveštajima, u iranskim državnim medijima označene kao "izdajnice".



Tišina kao protest

U ponedeljak su igračice stajale na ubičajeni način pre utakmice protiv Južne Koreje kada je himna "Mehr-e Havaran", počela da se čuje preko razglasa.

Ta himna je 1990. godine zamenila staru iransku, a u njoj, ovoj "novoj" tj. aktuelnoj ističe se "pogled pravih vernika", tu je i hvalospev imamu "čija je poruka utisnuta u naše duše", a spominju se i verski mučenici i, na kraju, veliča Islamska Republika Iran.

A fudbalerke Irana...

One su tad odbile da pevaju.

Gledale su pravo ispred sebe i gotovo se nisu micale dok su se iz australijske publike čuli i zvižuci. Kasnije, aplauz burno proslavio pobedu Južne Koreje od 3:0.

Kada se uzme u obzir da je selektorka Irana, Marzije Džafari, viđena kako se osmehuje dok je kod aut-linije posmatrala tišinu svojih igračica, a da ponosno u publici stoje i neki navijači koji drže zastavu Irana iz perioda pre Islamske revolucije, onda postaje jasno da je ovo bio svojevrsni "opozicioni akt", usmeren protiv aktuelnog državnog poretka u zemlji čija tradicija nije duga vekovima, već milenijuma.

Komesar za borbu protiv modernog ropstva u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Vels, Džejms Kokejn, pozvao je nadležne organe da hitno istraže navode o mogućem pritisku na ostatak tima da se vrati u Iran, uz tvrdnje da su igračicama bile ograničene sloboda kretanja i komunikacije.

On je naveo da iranskim sportistkinjama nije bilo dozvoljeno da izlaze iz hotela bez pratnje.

"Široko je dokumentovano da vlada Islamske Republike Iran koristi pretnje i zastrašivanje sportista i njihovih porodica kako bi ih prisilila i suzbila političku opoziciju", rekao je Kokejn.

Iranski prestolonaslednik Reza Pahlavi objavio je na Instagramu da je njegova kancelarija "obaveštena da je pet igračica iranske ženske fudbalske reprezentacije napustilo trening kamp tima".

U objavi se navodi da su igračice "uspešno potražile utočište u Australiji".



Iranski ženski tim je završio sezonu bez pobede, izgubivši takođe od Južne Koreje sa 3:0 i od Australije sa 4:0, i završivši na poslednjem mestu Grupe A sa devet primljenih i nijednim postignutim golom.



Fudbal u senci rata

Napadima je pogođen i sportski deo Irana, kao i čitav ostatak zemlje. Predsednik Fudbalskog saveza Irana (FSI) je, podsetimo, objavio mračnu prognozu o igranju na ovogodišnjem FIFA Svetskom prvenstvu 2026. Iran se već kvalifikovao za turnir i trebalo je da se suoči sa Novim Zelandom u Los Anđelesu u junu na početku svog rasporeda u grupi G.

"Ono što je sigurno je da nakon ovog napada ne možemo očekivati da sa nadom gledamo ka Svetskom prvenstvu", rekao je predsednik FSI Mehdi Tadž sportskom portalu Varzeš3 u nedelju. "Američki režim je napao našu domovinu, i ovo je incident koji neće ostati bez odgovora."

FIFA je takođe navela da će pratiti situaciju sa Iranom.

Nacionalni tim Irana neće se pripremati za Svetsko prvenstvo u ovom trenutku, pošto je na snazi 40-dnevni period žalosti nakon smrti vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija. Međutim, ženskoj reprezentaciji dozvoljeno je da se takmiči na Azijskom kupu.

