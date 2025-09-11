ZA ZADOVOLJSTVO GOSTIJU NA SVAKOM KORAKU:Novosnovana Asocijacija turističke industrije Srbije

NOVOOSNOVANA Asocijacija turističke industrije Srbije (ATIS) novo je poslovno udruženje koje okuplja ključne aktere turizma - od avio-saobraćaja, hotelijerstva i turističkih agencija do obrazovanja, osiguranja, finansija, saobraćaja, sajamske industrije i IT usluga. Cilj je da se kroz saradnju javnog i privatnog sektora obezbedi kvalitetna usluga svakom turisti na svakom njegovom koraku, ali i da se poveća konkurentnost i doprinese održivom razvoju ove privredne grane.

Foto: D. Milovanović

Kako je na promociji ove asocijacije rekao njen direktor Dejan Veselinov, ATIS okuplja predstavnike čitavog ekosistema turizma:

Foto: D. Milovanović Tekst potpisa

- Turizam proizvodi iskustva, doživljaje i uspomene, a upravo to želimo da stvaramo zajedno sa svojim članovima i partnerima. ATIS je nastao iz želje ljudi koji su dugo u turizmu da stvore nešto novo. A to je organizacija koja obuhvata sve učesnike u turizmu, one koji na svoj način doprinsoe kvalitetu turističkih usluga i razvoju turizma Srbije.

Vladimir Adžić, predsednik Skupštine ATIS, zadužen za hotele istakao je da sinergija između svih aktera turizma najbitnija za razvoj turizma u Srbiji. Milan Lainović, generalni sekretar ATIS, kaže da je komunikacija sa državnim institucijama, takođe, veoma bitna i da je Asocijacija resornom ministarstvu predstavila nekoliko projekata koji su naišli da dobre ocene.

Saobraćaj - prvi i poslednji utisak *Do 10.000, bez depozita!

Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!* SAOBRAĆAJ je srce turizma i prvi i poslednji utisak svakog gosta. Da bi on uživao u lepotama naše zemlje on mora da na što brži, efikasniji i lakši način dođe do odredišta i da ode. I da prevoz mora da bude bezbedan i jednostavan. Rentakar agencije nisu mogle same da to obezbede i zato je neophodna saradnja sa nadležnim institucijama da obezbedimo što bolji saobraćaj, ali i sve neophodne informacije da naš gost ima fenomenalan utisak i pri dolasku i pri odlasku - rekla je Olga Milićević, zadužena za saobraćaj u ATIS.

Predstavnik sektora za hotelijerstvo, ATIS Bojan Bosiljčić rekao je da u Srbiji posluje oko 420 hotela koji zapošljavaju 13.800 radnika sa tendencijom povećanja od deset do 15 odsto.

- Najveći izazov pred kojima su svi hotelijeri je radna snaga u svim sektorima - rekao je Bosiljčić. - Zvanični podaci pokazuju da je prošle godine ostvareno 4,4 miliona dolazaka turista. Da bi te brojke povećali, moramo da se svi udružimo i zajedničkim resursima izlazimo na neka nova tržišta, jer dajemo sigurnost i pouzdanost saradnicima.

Miroslav Knežević, dekan Univerziteta "Singidunum", naglasio je da ljudski resurs u vidu obrazovanih i stručnih kadrova predstavlja osnovu razvoja turizma ne samo u Srbiji već svuda u svetu.

Ljubiša Nešović, predstavnik sektora za receptivni turizam, rekao je da su svi sektori turizma članovi raznih asocijacija, ali je svaki segment radio paralelno, hotelijeri jednim putem, agencije drugim....

- Ova sinergija nam je potrebna da prepoznamo kapacitete koje ćemo moći da ponudimo - rekao je Nešović. - Da ukažemo kada su, na primer, neki periodi u hotelima slabo popunjeni, kada "Er Srbija" ima slobodne kapacitete, kako bi agencije mogle da kreiraju turističke proizvode koristeći upravo te kapacitete. Da produžimo sezonu, kako bi omasovili turizam u Srbiji i predstavili našu zemlju kao turističku destinaciju.